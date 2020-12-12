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中興大爭議師「海告48網友」　大學生留言「學姊辛苦了」也中槍

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▲中興大爭議師狂告48網友　留言「學姊辛苦了」也中槍。（圖／翻攝Dcard）

▲大學生社群Dcard去年底一則討論中興大學羅姓老師的貼文引起廣大網友回應，一年後48名留言網友才知道被羅姓教師提告妨害名譽。（圖／翻攝Dcard）

記者陳凱力、李忠憲／綜合報導

中興大學一名羅姓教師，在網路被學生爆料課堂上涉「數落」憂鬱症同學，還有不斷發表不當言論，甚至有學生自稱是罹患重度憂鬱症的當事人，還被羅老師以line引導她去投訴另一名救了學生一命的丘老師，不少中興大的學生浮出水面留言指控，羅老師針對精神疾病、刺青者發表歧視性言論，涉嫌害學生發病送急診，連「女生不用讀太多書，反正都要嫁人」都在課堂上說出來。

網路爆料指出，一名患有第二型躁鬱症和解離症的中興大女大生在上課時間發病，後來幸運的被校內老師發現，並協助將她從「比13樓高的鐵架上」拯救下來，沒想到隔天，校內的羅姓教師竟用LINE涉引導學生去救人的另一位丘老師，甚至在當事人還沒準備好面對大家的時候，發公告在班群呢，對她造成二度傷害，讓她再次發病。事發不到一週，羅老師被指在班會上不斷重複憂鬱症都想太多啦、不要覺得世界都對不起自己啦...等語，班會變成了批鬥大會，成為羅老師抨擊憂鬱症患者的時間。

▲中興大爭議師狂告48網友　留言「學姊辛苦了」也中槍。（圖／翻攝Dcard）

▲網友貼出挨告的警方傳喚通知單。

羅老師的爭議言論受到上百則留言討論，但過了一年，當時留言的學生網友，竟開始在本月初陸續收到被提告妨害名譽的傳喚通知，網友們上網抱怨此事，竟也引起同是天涯淪落人的網友們回應「然後我也收到警局信函了 人生第一次被吉呢～」，網友說自己只是留言「學姊辛苦了，如果那時候我在現場說不定可以幫忙」，還有人只留言「學姊辛苦了...」也一樣成為被告，網友嘆「這應該就能看到此老師的心態了吧？」

受理本案的新竹市警察局第三分局已証實此事，中興大學的羅姓教師的確對網路討論的學生「海告」，一連48名學生都收到羅姓教師的妨害名譽提告，不過因預定的傳喚時間還未到，因此目前還未有網友前往。法界人士也討論，提告固然是教師的權益，但就妨害名譽的幾個構成要件來說，學生們僅是陳述過程，並無人身攻擊，更無犯意，要實際構成妨害名譽的機會並不高。

▲中興大爭議師狂告48網友　留言「學姊辛苦了」也中槍。（圖／翻攝Dcard）

▲▼有學生爆料，羅姓教師在課堂上諸多不適言論。

▲中興大爭議師狂告48網友　留言「學姊辛苦了」也中槍。（圖／翻攝Dcard）

▲中興大爭議師狂告48網友　留言「學姊辛苦了」也中槍。（圖／翻攝Dcard）

▲中興大爭議師狂告48網友　留言「學姊辛苦了」也中槍。（圖／翻攝Dcard）

針對校內教師對48名網友提告一事，中興大學也做出回應，一、此案攸關涉訟雙方法律權益，興大尊重司法程序，沒有評論。二、興大學務處學生安全輔導室，基於維護同學安全之責，同學如遇狀況需要協助，學安處都將提供陪伴支持，同時積極尋找可協助資源。

▲中興大爭議師狂告48網友　留言「學姊辛苦了」也中槍。（圖／翻攝Dcard）

▲▼連自稱當事人的學生都浮出水面還原過程。

▲中興大爭議師狂告48網友　留言「學姊辛苦了」也中槍。（圖／翻攝Dcard）

▲中興大爭議師狂告48網友　留言「學姊辛苦了」也中槍。（圖／翻攝Dcard）

▲中興大爭議師狂告48網友　留言「學姊辛苦了」也中槍。（圖／翻攝Dcard）

▲中興大爭議師狂告48網友　留言「學姊辛苦了」也中槍。（圖／翻攝Dcard）

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