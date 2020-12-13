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決心殺館長對話曝　寶和會槍擊前帶殺手探監：每個月都有拿到吧？

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槍手劉丞浩埋伏在健身房外，趁館長上車之際朝他開槍。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

檢警偵辦網紅館長陳之漢槍擊案有重大突破，繼10月逮捕竹聯幫寶和會要角施俊吉等10名嫌犯後，本週又逮捕寶和會前會長「小寶」邵柏傑等5人到案。檢警偵辦期間發現，寶和會重要幹部、邵柏傑重要心腹施俊吉，在館長槍擊案發生前一天，曾帶著槍手「小胖」劉丞浩前往監獄，探視因案服刑中的寶和會殺手，對話還談及「錢都有按時給」，企圖強化劉隔天執行槍殺館長的「決心」。

專案小組告訴本刊，館長陳之漢遭槍擊前一天，竹聯幫寶和會要角施俊吉帶著抽中生死簽、準備執行任務的殺手劉丞浩，兩人一同前往桃園監獄，探視2010年因砍殺竹聯幫弘仁會副會長卓士傑致死、目前入監服刑中的殺手吳佳榮。

2010年2月，竹聯幫弘仁會副會長卓士傑某晚與多名友人在北市仁愛路一家咖啡店用餐，席間突遭4名兇手襲擊，卓被砍17刀後送醫不治。案發後1個月，涉案3名男子在時任立委周守訓陪同下投案，嫌犯包括竹聯幫寶和會會長邵柏傑，案發當時他在旁觀看；時年僅30歲的吳佳榮與另名潘姓嫌犯，因持甩棍痛毆卓致死遭法辦，法院最終判處吳佳榮需入監服刑10多年。

偵辦館長槍擊案的專案小組清查寶和會成員動態，意外發現施俊吉經常前往桃園監獄探視吳佳榮，調閱吳入監期間探視名單，竟發現施俊吉在館長槍擊案發生前一天，曾帶著槍手劉丞浩前往探視吳。

網紅館長陳之漢8月底遭槍擊、身中三槍，所幸無大礙。（翻攝畫面）

專案小組進一步調閱當天探視影像、對話錄音，發現當時僅施俊吉、吳佳榮兩人對話，劉丞浩則默默坐在一旁聽取兩人談話，偶而點點頭示意。施、吳兩人對話時間並不長，施只簡單地詢問「最近在裡面好嗎」「家人過得如何」「家裡開銷費用都夠吧」「每個月都有拿到吧」「答應的都有如期做到吧」等語，畫面中的吳聽完都有點頭答「有」。

在對話過程中，施俊吉不時轉頭望向劉丞浩，似乎在確認劉有清楚聽到，警方懷疑這是讓劉隔天能「安心上路」、執行任務前最後加強心理建設的做法，以此做為「勤前教育」，穩固劉隔天犯案決心。

案發後，檢警清查槍手劉承浩的資金去向，發現劉的國中同學確有拿著50萬元，幫劉償還在外包括賭債、酒店欠款等，但每筆金額約在3到5萬元間。至於傳言的「後謝」，因劉「失手」未將人打死，現場只開3槍，彈匣內仍留有不少子彈未擊發，認為劉「任務失敗」，尾款至今仍未給付。


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