中天訂閱逆天飆高「破200萬」　館長數據分析：反骨男孩還比較強

▲館長舉反骨男孩為例，分析中天轉戰YouTube的效益。（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）



記者林彥臣／綜合報導

中天新聞遭到NCC撤照，撤出電視52頻道轉戰YouTube之後，訂閱數逆天飆高突破200萬，同時觀看人數部份時段甚至可以突破10萬，加上主播宛如直播主與網友互動的播報方式，都引發了許多話題。對此館長陳之漢在直播中回應網友的疑問，以自身也是YouTuber的身分，分析中天轉戰YouTube等網路平台後，是否真有這麼大的效益。

館長分析指出，電視用戶還是有其基本盤，例如一些不熟悉科技的老人家，以投給韓國瑜的500多萬票來計算，10分之1是純電視用戶的話，至少就有50萬人的基本用戶，目前情況是討厭民進黨跟支持中天的人，都會集中觀看，但是以目前的斗內（Donate）量與觀賞量，可能連養3~4個員工都很困難。

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▲中天轉戰YouTube之後，近日持續引發話題。（圖／記者湯興漢攝）



館長詳細分析，首先斗內不是全都被直播主賺走，YouTube先抽成40%，直播主拿走的60%還要依照美國稅率扣稅35%，「你斗100塊給館長，拿到我身上可能剩50塊，還要扣稅」。

館長舉反骨男孩為例跟中天比較，反骨目前152萬訂閱，不如中天的200萬訂閱，但是中天YouTube剪輯的影片，有的點閱有超過10萬，但也有不少影片播完超過6小時，點閱還不到10萬；再比較反骨男孩的影片，每一則影片都超過10萬點閱，甚至可以說超過幾乎都每一則影片點閱都贏過中天。館長反問，「那這樣他們（反骨男孩）不是都賺到爆」。

▲WACKYBOYS 反骨男孩幾乎每一則影片，點閱數都比中天還要高。（圖／翻攝自YouTube／WACKYBOYS 反骨男孩）



館長說，YouTube要賺錢只靠瀏覽量是沒辦法的，何況反骨男孩的瀏覽量還比中天高，員工人數還比較少，反骨男孩員工數大概只有10個人，中天據說還有500多名員工。

館長分析，中天如果要正常運作，每天的瀏覽量至少要100萬，斗內金額每天至少也要200萬，如果每天都有100萬的瀏覽量，這樣才會有大量的業配。

館長再舉例，「館長的轉換率，一定比他們（中天）好」有些正妹網紅，也不需要很多人看，但是「乾爹」要多，只要100人看就可以，其中有10個人一直砸錢，就可以換到很高的轉換率，包括他自己也是。

▲「四叉貓」劉宇 日前也分析，其實中天斗內的收益，不算很多。（圖／記者洪靖宜攝）



另外，網紅「四叉貓」劉宇日前也在臉書貼出「中天新聞台YT斗內」數據分析，抓取10至13日，中天YT直播聊天室的斗內金額資料，可以看到10日的總收益是14萬5896元、11日總收益是22萬4447元、12日總收益是19萬2773元；而13日才剛開始，凌晨2點多就已經有8326元斗內。

四叉貓直指，「很多嗎？我認為很少，20萬根本不夠一整天新聞節目的成本。」

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