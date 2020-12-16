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帶3歲孫到國中校園玩　轉眼不見快急死阿嬤…機警國中生報警

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▲國中生機警發現男童獨自一人，上前關心報警，找到家人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲國中生機警發現男童獨自一人，上前關心並報警，焦急的家人終於尋回3歲童 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

一名3歲童獨自在屏東市一處國中籃球場旁走動，沒有大人陪伴，在球場上打球的國中生發現，機警上前關心，見幼童無法清楚表達，趕緊報警，警方趕到，發現他穿著背心、短褲且打赤腳，研判可能住附近，詢問查訪未果，由於天色已暗，警方擔心著涼，帶回派出所，找了半天的家長電詢獲悉，趕來接人，幼童看到家長，放聲大哭。

警方日前接獲國中生報案，指國小前同學相約在學校籃球場打球，卻發現這名男童在附近閒晃許久，且無家長在旁邊，經主動上前詢問，但男童無法清楚回應，因此向警方報案。

警方發現男童約3歲，穿著背心、短褲且打赤腳，研判小男童可能住在附近。警方因此在學校附近查找是否有認識該童的住戶，卻未找到他家人，由於天色漸暗，擔心男童穿太少易著涼，決定先帶回派出所，不久，就接獲家長來電詢問是否有尋獲走失兒童。

阿嬤說，帶著阿孫出門到學校運動，因假日到校園活動的人較多，稍一不慎，轉眼就找不到孫子，她心急如焚地在學校及周遭都找了一圈，都未找到，心裡很著急。對於發現自家孩子並報案的熱心國中生及民眾，阿嬤再三表示感激，並強調一定不會再讓這種事再發生。

屏東警分局呼籲，家中若有未滿12歲之子女，外出時請小心看護，也請與子女約定一處安全地點，若不幸走失，請至該處等待，以利與家人聯繫。

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