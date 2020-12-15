屏東萬丹分駐所屋齡超過40年　新建工程15日動土

▲屏東警分局萬丹分駐所新建工程15日動土 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局屏東分局萬丹分駐所新建廳舍工程15日開工，新址位在萬丹鄉公所後，總工程經費2千零700萬元，預計2021年10月23日完工啟用。

▲▼萬丹分駐所動土。

萬丹分駐所現辦公舍屋齡逾40年，屋頂漏水且地震損及結構，轄區車流量變大、居民增多，為給員警更好工作環境，方便民眾洽公，縣警局爭取新建廳舍經費，原編列預算為新臺幣1仟500萬元，後獲得縣長潘孟安大力支持追加預算為2仟700萬元辦理，未來廳舍為地上3層建築物，總樓地板面積679.72平方公尺。

開工動土典禮今天早上在萬丹鄉萬惠段813地號舉行；縣長潘孟安、萬丹鄉長劉昭相、縣警局長李文章及各界地方仕紳等人，前往上香祈福，祈求工程順利、機具、人員平安。

潘孟安表示，縣政府自籌經費購地興建萬丹分駐所，為了讓員警有安全的工作環境、民眾有方便洽公場地及市區交通改善，藉由改善員警工作環境來提升工作效率，期待新的廳舍對於警民工作及治安提升皆有相當助力。

局長李文章指出，員警執勤與服務非常重要，感謝縣長體恤員警辛勞，也感謝縣議員、鄉長及各界仕紳支持，警察未來定盡全力加強治安維護及服務品質，以符縣民殷切期望。