趁同事去廁所「偷加值128元」監視器全都錄！超商店員代價出爐

▲在屏東某超商任職的宋姓男子，一日下班前竟趁無人之際，偷偷替自己的iCash卡儲值128元。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／高雄報導

在屏東某超商任職的宋姓男子，一日快下班時竟趁其他同事不注意之際，偷偷替自己的iCash卡儲值128元，接著又若無其事的把收據丟入一旁垃圾桶。不料，整個過程都被前去上廁所的同事從監視器影像中看見。事件曝光後，宋男被移送法辦，法院審結依詐欺取財罪判處有期徒刑4月。可上訴。

宋男2018年8月至2019年1月間在屏東市某超商任職，擔任晚班（下午3時至晚間11時）店員，期間某日晚上10點34分，他趁四下無人之際，偷偷拿自己的iCash加值128元，此舉恰巧被前去廁所的同事看見。

目擊者李姓店員表示，當時他剛好去廁所，出來時就看到監視器畫面中宋男在收銀機附近，把皮包拿出來放在上頭，照一般作業程序進行加值，奇怪的是，宋男儲值後沒有付現收據卻跑出來。李員說，他當下有上前詢問，但宋男卻回稱「收據是客人的」，因店內當時根本沒有其他顧客，令他不禁起疑，且宋男直到下班離開前，也沒有把錢放進去。

賴姓店長得知此事後報警提告。法庭上宋男辯稱，第一時間他雖然沒有把128元放進收銀機，但後來下班前有補進去。不過店家經查當日營業額，發現結餘僅短少125元，也非補回的128元，相當奇怪。

屏東地院一審時根據超商當日的營業狀況，發現宋男負責的1號收銀機來客數共81人，經手的發票金額為7324 元，公共代收料金為9萬9142元，他客流量及經手款項均非少，顯然應該不會有錯，審結依「利用電腦設備詐欺取財犯行」判處有期徒刑4月，不得易科罰金。

案經宋男上訴，高院審理時他強調，自己當天儲值的128元為購買2瓶咖啡的錢，儲值後，他先將咖啡放置儲藏室，下班後才結帳的，但法官仍不採信他說詞，最後維持原判。仍可上訴。

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