超商工作年終曝光！過來人：店長領22萬　「直營、加盟」差很大

▲台灣超商密度非常高。（圖／示意圖／記者曾筠淇攝）

記者陳俊宏／綜合報導

快到年尾了，很多人已經開始期待年終獎金，有網友好奇詢問在超商工作有年終嗎？更釣出過來人解答，指直營店正職年終至少有10萬元，工讀生有1個月，甚至看過有店長一次就領了22萬元。一名店員說，年終之前比較好，現在不好，因競爭店太多。

原PO近日在「Dcard」社交平台的發文，引起熱烈討論。許多網友留言，「直營的有，滿有感的。待過的加盟則是有春節紅包」、「直營的有，加盟的看老闆」、「加盟看店長，有些店長人很好，年終不會比直營差。」

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一名網友透露，「直營店，正職基本10萬起跳 。工讀生就年終ㄧ個月而已」；有人表示，「直營店有，而且我聽說有130K」；另一人更說，「我們店長領220K。」

▼快到年尾了，很多人已經開始期待年終獎金。（圖／記者李孟璇攝）

《東森新聞》報導，一名超商店員受訪表示，年終之前比較好，現在不好，因競爭店太多；一般工讀生一定有年終，只是他們店沒工讀生。據了解，如果超商屬於直營店，就有可能會跟著總部一起發；但如果是加盟店，就得看看老闆意願。

對於年終問題，7-11目前暫無回應。據悉，全家的直營店福利和總部是相同的，加盟店則是依照各店規劃；OK超商每年年終都不同，工讀也得視加盟主來決定；至於萊爾富直營店得看當年營運狀況發年終。