　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

超商工作年終曝光！過來人：店長領22萬　「直營、加盟」差很大

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼超商飲料。（圖／記者曾筠淇攝）

▲台灣超商密度非常高。（圖／示意圖／記者曾筠淇攝）

記者陳俊宏／綜合報導

快到年尾了，很多人已經開始期待年終獎金，有網友好奇詢問在超商工作有年終嗎？更釣出過來人解答，指直營店正職年終至少有10萬元，工讀生有1個月，甚至看過有店長一次就領了22萬元。一名店員說，年終之前比較好，現在不好，因競爭店太多。

原PO近日在「Dcard」社交平台的發文，引起熱烈討論。許多網友留言，「直營的有，滿有感的。待過的加盟則是有春節紅包」、「直營的有，加盟的看老闆」、「加盟看店長，有些店長人很好，年終不會比直營差。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

一名網友透露，「直營店，正職基本10萬起跳 。工讀生就年終ㄧ個月而已」；有人表示，「直營店有，而且我聽說有130K」；另一人更說，「我們店長領220K。」

▼快到年尾了，很多人已經開始期待年終獎金。（圖／記者李孟璇攝）

▲▼紅包、紅包袋、過年、春節（圖／記者李孟璇攝）

《東森新聞》報導，一名超商店員受訪表示，年終之前比較好，現在不好，因競爭店太多；一般工讀生一定有年終，只是他們店沒工讀生。據了解，如果超商屬於直營店，就有可能會跟著總部一起發；但如果是加盟店，就得看看老闆意願。

對於年終問題，7-11目前暫無回應。據悉，全家的直營店福利和總部是相同的，加盟店則是依照各店規劃；OK超商每年年終都不同，工讀也得視加盟主來決定；至於萊爾富直營店得看當年營運狀況發年終。

ET快訊
去大陸2年賠掉21年婚！董至成「陸劇組全面封殺台灣人」下場慘
iOS 14.3來了！這款iPhone相機升級　2新品解封
快訊／北捷列車異常不載客！　龍山寺、新生站擠爆
Pornhub開鍘！素人帳號被封殺　數百萬部影片一夕刪光
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／北捷列車異常不載客！　龍山寺、忠孝新生站擠爆

講求最有溫度、感動的服務　東森購物客服之星姜品均

超商工作年終曝光！過來人：店長領22萬　「直營、加盟」差很大

7萬婚紗照慘變「地獄新娘」　台中新人：車頭燈照我們像印堂發黑

同婚法逼離婚！女同志新婚一年　因「荒謬理由」被迫分開

12星座「偷偷喜歡你」小舉動！天蠍冰山→熔岩…網讚：準到我嚇傻

今晨12.7℃入冬新低溫　「晚間再急凍探底」北北基宜大雨

中天訂閱逆天飆高「破200萬」　館長數據分析：反骨男孩還比較強

純情女相親！37歲名牌男「月薪10萬」開3條件逼婚：把貓送走

男生什麼行為讓女生覺得「很貼心」　網刷2字回應：要問幾次！

「女友半夜想喝奶茶怎麼阻止？」　鄧倫好會撩「這樣答」全場尖叫：天哪

瘦子被封「行走荷爾蒙」爆粗嗆超討厭　看高爾宣表演《Without You》：他什麼都沒唱！

女友洗澡跳電！水龍頭變總開關？ 「關水龍頭→秒沒電」警消也沒轍

夾娃娃驚見調味乳「魔力轉圈圈」　隨水流難瞄準！網：去買比較快

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

洗車高壓噴槍吹爆電動機車後照鏡　刺傷少女雙眼！醫：到院視力僅0.1

張震嶽狂飆多首經典...老婆上台「罕見合體」　猛灌高粱3秒：我現在可以噴火了！

SJ改做《認識的SuJu哥哥》希澈都得利XD　始源再揭厲旭吵架「洽信一搜」由來

令人鼻酸？單身狗「勇闖耶誕城」 情侶閃光肆虐...她崩潰：被虐爆！

5歲兒早起背書包喊「我要上課」　媽耐心溝通勸放假：今天星期天

快訊／北捷列車異常不載客！　龍山寺、忠孝新生站擠爆

講求最有溫度、感動的服務　東森購物客服之星姜品均

超商工作年終曝光！過來人：店長領22萬　「直營、加盟」差很大

7萬婚紗照慘變「地獄新娘」　台中新人：車頭燈照我們像印堂發黑

同婚法逼離婚！女同志新婚一年　因「荒謬理由」被迫分開

12星座「偷偷喜歡你」小舉動！天蠍冰山→熔岩…網讚：準到我嚇傻

今晨12.7℃入冬新低溫　「晚間再急凍探底」北北基宜大雨

中天訂閱逆天飆高「破200萬」　館長數據分析：反骨男孩還比較強

純情女相親！37歲名牌男「月薪10萬」開3條件逼婚：把貓送走

男生什麼行為讓女生覺得「很貼心」　網刷2字回應：要問幾次！

蘇貞昌稱「標萊劑恐遭報復」　國民黨轟：台灣矮人一截？

王美花：以法律規範標示萊劑　明顯有違反WTO疑慮

澄清內閣改組傳聞　蘇貞昌：總統跟行政院長最知道彼此辛苦

境外移入大破口！印尼確診移工「6成有當地採陰報告」來台均無症狀

瘦弱男幫賭客跑腿才有錢拿！《人性爆走課》「太寫實」遭政府刁難

被魂魄附身！外婆「物理驅魔」綁浴室半年虐死5歲童　法院判無期

「愛擦影眼、口紅」婦手腳狂抖！重金屬超標了...醫：排毒要花50年

緯創印度廠遭竊iPhone、燒車　公司：初步盤點損失1-2億元

統編風波「有人多事」抓戰犯？蘇貞昌：我「多事」去買漫畫

蜜月遊馬爾地夫「老公卻把她拍成水鬼」　劉雨柔氣揭3照…全場笑翻

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

生活熱門新聞

她腿開刀！外送員霸氣喊「不准動」親送5樓

中天訂閱飆破200萬　館長：反骨還比較強

即／北捷列車異常不載客！　龍山寺、忠孝新生站擠爆

外送哥打破花瓶！店家不追究「5個月後驚呆」

今晨12.7℃創入冬新低溫　晚間再急凍北北基宜大雨

華航新機藏台灣！「在C裡面」網開砲

7萬婚紗照慘變「地獄新娘」　台中新人：印堂發黑

超商上班沒年終？　店員曝10萬起跳：很敢給

「Google大當機」外送員崩潰：靠記憶送餐

純情女相親　37歲名牌男逼婚：把貓送走

男生什麼行為讓女生覺得貼心　網2字定義

4大振興券懶人包「期限、晚鳥優惠一次看」

市場阿婆賣飲料！正妹「狂買15瓶送暖」回家傻眼　

新婚被迫分開　女同志離婚荒謬理由曝光

更多熱門

相關新聞

砸30萬買咖啡機商機大嗎？網揭真相：黑金

砸30萬買咖啡機商機大嗎？網揭真相：黑金

許多人為了提神，一早就會走進超商買咖啡。一名網友先前發文表示，他日前去超商買早餐，隨口一問竟得知一台咖啡機要價30萬元以上，不過，常常有客人一次就寄幾百杯，所以應該還是很賺，「兩大超商的咖啡商機有多恐怖？」貼文一出，立刻引發熱議，還有網友回應，「成本不用三分之一」、「覺得輕鬆賺的就快去開一間」。

企業辦尾牙意願大減！　較去年大減3成、創8年以來新低

企業辦尾牙意願大減！　較去年大減3成、創8年以來新低

創8年新低！　近5成勞工認為今年沒有年終可以拿

創8年新低！　近5成勞工認為今年沒有年終可以拿

超商上班沒年終？　店員曝10萬起跳：很敢給

超商上班沒年終？　店員曝10萬起跳：很敢給

發票中2百！正妹店員喊「水喔」他轉身尷尬了　

發票中2百！正妹店員喊「水喔」他轉身尷尬了　

關鍵字：

超商年終

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

情侶交往4天鬧跳樓！17歲妹墜21F亡男友偷偷回家

陸版羅志祥！男星爆愛多人運動「砲友多到組後宮」

樓梯遇萌貓！他放慢腳步下秒氣炸

Makiyo「戶頭剩2000→月入60萬CEO」！

妹學汪等爸下班　2年後背影變了

王少偉娶她納豆紅包88萬　黃子佼跟風加碼120萬

瘦子唱一半突曝2喜訊...全場叫瘋！

流浪爺爺手繪紙鈔買麵　老闆暖舉逼哭萬人

鴻海男外派越南…妻要求結紮！開庭後案情逆轉了

她腿開刀！外送員霸氣喊「不准動」親送5樓

Hebe撕破臉華研談判內幕曝！

目擊屏東巨獸　綠鬣蜥爽曬日光浴

Uber司機酒駕撞死女騎士　賠償金曝光

男友LINE收帥同學合照　暴怒嗆完傻了

直播被搶！正妹實況主遭起底KTV脫衣露奶

更多

最夯影音

更多
「女友半夜想喝奶茶怎麼阻止？」　鄧倫好會撩「這樣答」全場尖叫：天哪

「女友半夜想喝奶茶怎麼阻止？」　鄧倫好會撩「這樣答」全場尖叫：天哪
瘦子被封「行走荷爾蒙」爆粗嗆超討厭　看高爾宣表演《Without You》：他什麼都沒唱！

瘦子被封「行走荷爾蒙」爆粗嗆超討厭　看高爾宣表演《Without You》：他什麼都沒唱！

女友洗澡跳電！水龍頭變總開關？ 「關水龍頭→秒沒電」警消也沒轍

女友洗澡跳電！水龍頭變總開關？ 「關水龍頭→秒沒電」警消也沒轍

夾娃娃驚見調味乳「魔力轉圈圈」　隨水流難瞄準！網：去買比較快

夾娃娃驚見調味乳「魔力轉圈圈」　隨水流難瞄準！網：去買比較快

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面