居家檢疫死者曾中風　侯友宜下令各局處：寒流來加強關心高風險群

記者羅婉庭／台北報導

新北市板橋區15日下午驚傳一名63歲林姓男子在居家檢疫期間，於防疫旅館內猝死，警消趕到現場時發現他已經明顯死亡。對此，新北市長侯友宜16日上午表示，近日天氣寒冷，是意外高峰期，尤其是長者、居家檢疫患者，民政局要隨時關心。





▲侯友宜主持防疫會議。（圖／記者羅婉庭攝）

侯友宜上午於市政會議實責成各個相關局處，這段時間因為變化異常，天氣突然降溫，很多長者、高風險族群在居家檢疫中調適不過來，相關局處要加強關懷，隨時提醒他們把身體照顧好。一有狀況立即前往探望、轉送醫療機構，讓居家檢疫關懷多一道關心。

至於死者林男情況，根據警方表示，從大陸返台後就入住防疫旅館，被發現死亡時坐於浴室馬桶上、側倒於浴缸旁，無相關外力介入跡象，現場留有高血壓、心臟病及感冒藥等藥品，男子2次採檢都是陰性，初判死因與新冠肺炎無關。

警方表示，林男12月8日從大陸返台，並於12月8日至10日由機場疾管署集中檢疫，隨後入住板橋某防疫旅館，期間因為出現身體不適，曾經通報衛生單位核准，12日13時30分外出就醫、12日14時許返回，林男的女兒則證實，父親曾經中風並在亞東醫院有就診紀錄。

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