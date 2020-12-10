嫩妻捐卵返台傳訊想輕生　夫冷回「OK」...破門急送醫搶救5天不治

▲女子在居家檢疫期間，疑因和外籍老公大吵一架後，在隔離房內上吊輕生。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者劉昌松／台北報導

1名20多歲女子上個月才剛出國捐卵，回台自主隔離在家中房間時，因故和房門外的美籍老公用電話大吵了一架後，留下輕生訊息，老公不以為意地回「OK」，後來因為其他送出的訊息始終未讀，老公才情急衝進房門，發現女子已上吊，經送醫院急救5天仍無效，由於女子體內驗出大麻反應，檢警將進一步釐清死因。

據了解，這名年輕女子是美國柏克萊大學畢業，和外型俊俏的美籍老公婚後在台北定居，日前女子獨自赴加拿大捐卵，11月27日返台後，在自家房間隔離檢疫，和房外的老公只靠電話連繫，三餐也由老公遞送，但2人不知何故，突然開始頻繁在電話中吵了起來。

12月5日，女子傳訊息給老公，透露輕生念頭，也在氣頭上的老公簡單回了「OK」，但此後，老公再傳的其他訊息都始終呈現未讀狀態，老公急忙衝進房間，把上吊的妻子放下，打119緊急送往台北醫學大學附設醫院，急救到10日仍回天乏術。

由於目前除了靠外籍老公的描述外，無法掌握事發房間內的具體情形，女子在經歷幾天急救後，脖子勒痕也幾乎消退，體內又驗出大麻反應，在無法確認真正死因的情況下，檢察官會同法醫初步相驗後，決定遺體暫冰存，待檢警後續調查事發經過。

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