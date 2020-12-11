居家檢疫還開車出去吃飯！3人「被罰10萬+送集中檢疫」怒喊：太重

▲高雄地院駁回3人的聲請。（圖／翻攝Google maps）

記者黃子倩、林昱萱／高雄報導

一名黃姓男子、錢姓男子、胡姓女子日前從香港返台，依照規定應執行居家檢疫，但3人卻違反規定開車外出吃飯，因此被各開罰10萬，而同時強制送集中檢疫。對此，3人聲請提審要求釋放，認為處分太重，但高雄地院審理後裁定駁回。

裁定指出，黃男、錢男、胡女從香港返台後，依照規定應執行居家檢疫到12月6日，但他們於11月26日晚間7時許違反規定外出，遭到警方查獲，因此3人於11月27日即遭拘捕機關強制移送至為處屏東縣之集中檢疫處所檢疫。

對此，3人認為處分過重並聲稱，將首次違反居家檢疫者送「集中檢疫」，其手段與目的不合，且錢姓拘禁人入境前已取得陰性證明，足以證明其非高風險群，而3人也稱，檢疫處所環境惡劣，入住時毫無清理，床單也有毛髮疑似未更換床單。

此外，3人也聲稱，當日是駕駛自用車外出，尚未接觸任何人群，是因為忘記帶手機折返而遭衛生局人員查獲，且是首次違反，違反情節亦非重大。3人認為，處分顯然過重，違反比例原則。

對此，高雄市衛生局強調，將3人送往集中檢疫所前，已經於事發當日開立舉發通知書時，均已告知本件違反須集中檢疫之相關規範，而全部也都是依照法規、衛生福利部的裁罰基準去執行。

對此，高雄地院審理後認為，整個送集中檢疫之過程，並無違反相關規定，且人員都有依法告知相關流程，程序上並無不妥跟瑕疵，因此駁回3人的聲請。