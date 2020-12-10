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居家檢疫擅自外出　將重罰10至100萬

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▲台南市衛生局無預警稽查台南市5家防疫旅館，並調閱查看監視錄影，主要查察居家檢疫移工及民眾是否有違反居家檢疫相關防疫規定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市衛生局無預警稽查台南市5家防疫旅館，並調閱查看監視錄影，主要查察居家檢疫移工及民眾是否有違反居家檢疫相關防疫規定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

現今國際COVID-19新冠肺炎疫情仍持續上揚，為確實於邊境防堵疫情影響國人健康，目前入境之所有旅客皆須採取居家檢疫措施，於居家檢疫期間將有民政單位關懷以及警政單位掌握行蹤，確保不可任意外出，若有違反情事，依據傳染病防治法第58條，依法可裁罰10至100萬，民眾不可輕忽。

台南市衛生局指出，雖相對於國際疫情現況，台灣疫情相對緩和，防疫有成有目共睹，然而日前國內境外移入之移工病例增加，且目前移工進入國內後大多會到國內防疫旅館進行檢疫。為了防堵移工成為防疫破口，依據現行之檢疫規定，移工於檢疫期間不得任意離開旅館房間，凡是離開，不論多長時間皆需要開罰。

▲台南市衛生局無預警稽查台南市5家防疫旅館，並調閱查看監視錄影，主要查察居家檢疫移工及民眾是否有違反居家檢疫相關防疫規定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為了確保移工未有離開檢疫地點，台南市自2020年4月起，總計進行一般防疫旅館稽查110家次，涵蓋台南市全部防疫旅館。衛生局並於12月8日無預警稽查台南市5家防疫旅館，並調閱查看監視錄影，主要查察居家檢疫移工及民眾是否有違反居家檢疫相關防疫規定，目前暫無查到違反事項。往後針對居家檢疫民眾或移工入住防疫旅館，將採取稽查每月至少2次，衛生局亦要求旅館監視各出入口、落實門禁管理及安全維護、確實執行環境清潔及消毒，維護所有民眾健康。

台南市政府也在此呼籲，請所有仲介業者引進移工，需選擇合法檢疫移工宿舍或防疫旅館，若選擇入住旅館，一定要選擇台南市核可之防疫旅館。同時也再次提醒移工勿以身試法，若違反規定將嚴格執法，絕無寬貸。因國際疫情持續嚴峻，未來台灣防疫是否成功，有賴政府、民間攜手合作，方能守護國人健康；也請市民朋友務必配合政府各項防疫措施。民眾若有相關問題，請撥打台南市防疫專線06-2880180洽詢。

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