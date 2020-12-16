快訊／奇蹟！新竹邱男中橫失蹤41天　谷關山洞內尋獲

記者白珈陽／台中報導

終於找到了！新竹縣男子邱聖哲，11月6日傍晚不明原因騎機車硬闖中橫公路臨37便道的德基管制站後，疑滑落邊坡下落不明，至今是第41天，16日凌晨和平區谷關派出所接獲民眾報案，於谷關台8線1.3公里處一間廢棄電廠後方的山洞，發現有1名男子正躲在洞內睡覺，警方趕赴現場，經身分比對後確認就是邱聖哲，無明顯外傷但身體虛弱，將他送往醫院檢視健康狀況。

▲新竹縣男子邱聖哲失蹤41天，今晚警方於谷關台8線一處山洞發現他。（圖／記者白珈陽翻攝）

和平警分局表示，谷關派出所16日凌晨1時10分許接獲民眾報案，稱其15日晚間9時許於谷關台8線1.3公里處廢棄電廠附近打獵時，竟在電廠後山發現有人躲在山洞裡睡覺，谷關所長王繼生獲悉後，立即調派5名警力由副所長陳文評，會同消防局搜救人員前往救援，至現場確認就是已失蹤41天的37歲男子邱聖哲。

▲▼ 邱聖哲無外傷但身體虛弱，警方目前正將他送往醫院檢視身體狀況。

據了解，山洞內沒有擺放食物，現場僅有一個黃色睡袋，邱無外傷但身體虛弱，對於警方詢問可清楚回答，警方目前正將他送往醫院檢視身體狀況。至於邱這41天生活狀況、食物來源為何，以及為什麼要躲在山內未出面聯繫家人，還須警方進一步釐清。

《ETtoday新聞雲》聯繫邱男家屬，胞姊表示目前全家人正從新竹趕往谷關了解狀況，須親眼確認是否該男子就是弟弟邱聖哲，才能安心。

日前邱男家屬因質疑警方搜救過程處置不當，懷疑全案涉及「人為兇案」，警方疑包庇管制人員，至台中地檢署按鈴對谷關所長王繼生提告。和平分局表示，雖然邱民家屬按鈴申告和平分局谷關所王所長救援不力，但王所長仍不放棄搜救行動，積極聯繫民間搜救團體到場救援，總計至12月16日止共出動警、消及民間救援團隊320人次，終於讓邱姓民眾一家能夠團圓，希望社會大眾能夠信任台中市政府警察團隊不辭辛勞，為民服務的信念。

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