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新竹男詭闖中橫失聯38天！關鍵畫面消失…家屬控：工務段撞死我弟

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 ▲▼谷關。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲邱男衝進隧道後，離奇消失。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

新竹37歲男子邱聖哲，11月6日騎機車硬闖中橫公路臨37便道的德基管制站後失蹤，至今已38天。邱聖哲的姊姊表示有弟弟跑入隧道的畫面，之後竟全都消失，質疑管制人員撞死弟弟後刻意隱瞞真相。

邱聖哲11月6日一早從新竹住家騎車，於同日晚間5時28分抵達台8臨37線中橫便道德基管制站管制區，面對管制人員攔阻仍硬闖，沿路騎車逃了22公里，抵達谷關管制站。期間，邱聖哲被谷關管制站1車3人於1.7公里處隧道口攔阻，竟詭異大喊「我後面有歹徒啦」接著衝入隧道消失，最後的密錄器畫面也停於此。

邱聖哲消失後，家屬每天從新竹奔波至中橫便道尋找，並祭出50萬元懸賞，請求民間搜救團體協助，但案發至今，僅在隧道出口的對岸河床找到一頂安全帽，讓家屬完全無法接受，認為安全帽出現的位置是「人為」所致。

▲▼新竹男詭闖中橫失聯38天！關鍵畫面消失…家屬控：工務段撞死我弟。（圖／東森新聞）

▲▼邱男姊姊認為工務段撞死邱男，才會隱瞞關鍵畫面。（圖／東森新聞）

▲▼新竹男詭闖中橫失聯38天！關鍵畫面消失…家屬控：工務段撞死我弟。（圖／東森新聞）

邱男姊姊說，非常感謝民間搜救團體，每一隊都盡心盡力幫她們找弟弟，但目前沒人可以證實弟弟確實墜谷，質疑安全帽的出現是有人「故佈疑陣」，「你們追我弟弟22公里都有行車器錄器，為甚麼隧道裡面這麼重要的卻不敢交出來？」

邱男姊姊質疑，管制人員在影片後持續開車緊追，意外在隧道內撞死弟弟，所以才不敢將後面的行車紀錄器公布。此外，邱男家屬也質疑警方包闢管制人員，因此8日針對按鈴控告和平警分局谷關派出所所長王繼生瀆職。

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