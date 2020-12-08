狂奔畫面曝！新竹男闖中橫管制站喊：後面有歹徒　失聯32天家屬告警

記者白珈陽／台中報導

新竹縣37歲男子邱聖哲，於11月6日不明原因騎機車硬闖中橫公路臨37便道的德基管制站，遭管制人員攔阻後在谷關端隧道口棄車後疑似跳下百米深的山崖，至今生死未卜。警方接獲管制人員通報後即派員搜索，但過程中邱男家屬質疑警方處置不當，懷疑全案涉及「人為兇案」，警方疑包庇管制人員，遂於本月8日到台中地檢署，按鈴控告和平警分局谷關派出所所長王繼生凟職，王繼生對此無奈表示，監視器及管制站人員錄影畫面均有保存證據，尊重家屬提告的權利，全案已報請台中地檢署指揮偵辦。

▲邱男胞姊今日前往台中地檢署按鈴提告。（圖／記者白珈陽攝）

據悉，邱聖哲家裡開家具行，他擔任家具送貨員，11月初向家裡請假後，於11月6日騎機車因不明原因夜闖中橫便道德基管制站，還撞傷1名管制人員，管制人員從後開車尾隨，邱騎了22公里到谷關端隧道口處再遭管制人員攔阻，他大喊「我後面有歹徒！」隨後棄車往隧道內奔去，最後疑似跳下百米深的邊坡懸崖，消失無蹤。警消獲報出動人車、前往現場搜救，搜索至今，除找到一頂疑似邱男安全帽外，一無所獲。

▲▼邱男大喊「我後面有歹徒！」隨後棄車往隧道內奔去。（圖／記者白珈陽翻攝）

邱男胞姊邱美齡及其父母8日中午至台中地檢署，按鈴控告和平分局谷關派出所長王繼生涉嫌瀆職。邱美齡提出4點質疑，第1，弟弟失蹤後警方一直不肯提供監視器影片與行車紀錄器；第2，至12月6日警方的說明會中，才肯提供影片，相關影像也證明弟弟跑進隧道口後再也沒出現；第3，當時有要求所長開三聯單，但所長卻說開了三聯單就不幫他們叫搜救隊，導致家屬因害怕搜救行動停止，遲遲不敢報案；第4，當時家屬要求國軍支援，所長一直拖到11月26日才提出申請，但27日就被國軍駁回，理由是已超過救援時間14天。

▲邱男疑似跳下百米深的邊坡懸崖。

邱美齡強調，事發當時家屬就要求警方提供監視器畫面，但警方直至12月6日才讓家屬看影片，而在影片中，能清楚看到邱男進去隧道後，管制人員車的車輛也追進去，但是，她弟弟卻未從隧道另一頭出去。她說，弟弟不可能在隧道內憑空消失，質疑全案涉及「人為兇案」，要求檢方進行調查以釐清案情。

邱美齡說，自弟弟失蹤後許多救難團體都幫忙投入救援，對此他們非常感謝，在到搜救行動結束後，他們會一一向各單位表示謝意。

▲邱男胞姊對搜救人員彎腰道謝。（圖／記者白珈陽攝）

據了解，國軍搜救有作業規定，如遇風災、水災等大型天災便會受理救援，若是一般山難則較少受理。

和平警分局表示， 邱民失蹤至今已第32天，投入搜救273人次目前仍持續搜尋中。除了家屬自行製作海報張貼協尋，本分局也協助在轄區各社群網絡宣傳，並請民眾共同協尋，希望早日尋獲失蹤騎士。案發後，本分局在第一時間，即已掌握當日現場工作人員身分，積極調查事發經過，協助家屬釐清相關細節，並將中橫便道沿線監視器錄影畫面進行證據保全。

為釐清家屬疑慮，和平分局於12月6日邀集邱民家屬及其委任律師等，召開說明會解釋調查進度、程序。為期慎重，本分局已於12月7日將本案報請臺灣臺中地檢署指揮偵辦。

和平警分局並指出，邱男失蹤至今，已投入大批人力搜尋，谷關派出所長每日聯繫、拜託民間搜救團隊幫忙協尋，卻屢遭家屬質疑，到地檢署提告，令投入搜救的警消及民間搜救人員，感到相當無奈，但尊重家屬提告的權利。

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