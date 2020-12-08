　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

狂奔畫面曝！新竹男闖中橫管制站喊：後面有歹徒　失聯32天家屬告警

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者白珈陽／台中報導

新竹縣37歲男子邱聖哲，於11月6日不明原因騎機車硬闖中橫公路臨37便道的德基管制站，遭管制人員攔阻後在谷關端隧道口棄車後疑似跳下百米深的山崖，至今生死未卜。警方接獲管制人員通報後即派員搜索，但過程中邱男家屬質疑警方處置不當，懷疑全案涉及「人為兇案」，警方疑包庇管制人員，遂於本月8日到台中地檢署，按鈴控告和平警分局谷關派出所所長王繼生凟職，王繼生對此無奈表示，監視器及管制站人員錄影畫面均有保存證據，尊重家屬提告的權利，全案已報請台中地檢署指揮偵辦。

▲▼谷關。（圖／記者白珈陽攝）

▲邱男胞姊今日前往台中地檢署按鈴提告。（圖／記者白珈陽攝）

據悉，邱聖哲家裡開家具行，他擔任家具送貨員，11月初向家裡請假後，於11月6日騎機車因不明原因夜闖中橫便道德基管制站，還撞傷1名管制人員，管制人員從後開車尾隨，邱騎了22公里到谷關端隧道口處再遭管制人員攔阻，他大喊「我後面有歹徒！」隨後棄車往隧道內奔去，最後疑似跳下百米深的邊坡懸崖，消失無蹤。警消獲報出動人車、前往現場搜救，搜索至今，除找到一頂疑似邱男安全帽外，一無所獲。

▲▼谷關。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼邱男大喊「我後面有歹徒！」隨後棄車往隧道內奔去。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼谷關。（圖／記者白珈陽翻攝）

邱男胞姊邱美齡及其父母8日中午至台中地檢署，按鈴控告和平分局谷關派出所長王繼生涉嫌瀆職。邱美齡提出4點質疑，第1，弟弟失蹤後警方一直不肯提供監視器影片與行車紀錄器；第2，至12月6日警方的說明會中，才肯提供影片，相關影像也證明弟弟跑進隧道口後再也沒出現；第3，當時有要求所長開三聯單，但所長卻說開了三聯單就不幫他們叫搜救隊，導致家屬因害怕搜救行動停止，遲遲不敢報案；第4，當時家屬要求國軍支援，所長一直拖到11月26日才提出申請，但27日就被國軍駁回，理由是已超過救援時間14天。

▲▼谷關。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲邱男疑似跳下百米深的邊坡懸崖。

邱美齡強調，事發當時家屬就要求警方提供監視器畫面，但警方直至12月6日才讓家屬看影片，而在影片中，能清楚看到邱男進去隧道後，管制人員車的車輛也追進去，但是，她弟弟卻未從隧道另一頭出去。她說，弟弟不可能在隧道內憑空消失，質疑全案涉及「人為兇案」，要求檢方進行調查以釐清案情。

邱美齡說，自弟弟失蹤後許多救難團體都幫忙投入救援，對此他們非常感謝，在到搜救行動結束後，他們會一一向各單位表示謝意。

▲▼谷關。（圖／記者白珈陽攝）

▲邱男胞姊對搜救人員彎腰道謝。（圖／記者白珈陽攝）

據了解，國軍搜救有作業規定，如遇風災、水災等大型天災便會受理救援，若是一般山難則較少受理。

和平警分局表示， 邱民失蹤至今已第32天，投入搜救273人次目前仍持續搜尋中。除了家屬自行製作海報張貼協尋，本分局也協助在轄區各社群網絡宣傳，並請民眾共同協尋，希望早日尋獲失蹤騎士。案發後，本分局在第一時間，即已掌握當日現場工作人員身分，積極調查事發經過，協助家屬釐清相關細節，並將中橫便道沿線監視器錄影畫面進行證據保全。

為釐清家屬疑慮，和平分局於12月6日邀集邱民家屬及其委任律師等，召開說明會解釋調查進度、程序。為期慎重，本分局已於12月7日將本案報請臺灣臺中地檢署指揮偵辦。

和平警分局並指出，邱男失蹤至今，已投入大批人力搜尋，谷關派出所長每日聯繫、拜託民間搜救團隊幫忙協尋，卻屢遭家屬質疑，到地檢署提告，令投入搜救的警消及民間搜救人員，感到相當無奈，但尊重家屬提告的權利。

超級神水、低價必入手

【更多新聞】

快訊／貓羅溪釣客落水自行上岸　2同伴下水搶救反溺斃

台中殺妻案相驗！政大妻「頭頸遭砍10多刀」　臉上還有腐蝕痕跡

轎車擊穿厚圍牆直衝民宅門！屋主嚇壞　駕駛：方向盤不聽使喚

ET快訊
《RM》「出現台灣國旗」惹毛陸網！　韓網狂刷「TAIWAN」
快訊／遭切割後首發正式聲明　福灣：願承擔合作品牌所有銷售損失
妙齡女耳環戴著消失　醫揭真相「被吃掉了」
青山宮遶境驚見「雙人運動」　查到房客名單男女主角將現形
厚片妹「剷18kg」變女神　本尊曝秘訣
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

議員開吉「檢舉賤人」敗訴！他PO文諷：臉有沒腫成麵龜　檢說話了

小貨車送貨到柑仔店　淡水山區路滑翻車…醬油、沙拉油灑一地

狂奔畫面曝！新竹男闖中橫管制站喊：後面有歹徒　失聯32天家屬告警

禾豐集團因掏空案停擺…旗下公司欠稅2億　執行署花18年追回

青山宮萬人遶境驚見「雙人運動」　房客名單曝...男女主角將現形

快訊／高雄男「拿東西」下秒自撞！轎車全爛毀　路樹慘被剝皮　

稱千人上街打「蔡英文假博士」只來20人　中華婦聯會遭金主罵詐騙

性騷巧克力風波一次看！福灣董座7秒熊抱女學生3次　兒力挺嗆她婊

旅行社10女如廁遭偷拍　假面暖男幹的！「打鑰匙偷內褲」讓女同事崩潰

買賓士送前夫...她後悔想討回：只是借你！　因「關鍵對話」敗訴

持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

頭髮剪短20cm！高嘉瑜秀新造型　秒綁回公主頭：不然我沒安全感

台日寶寶誕生！日本爸紀錄全程　自費「減痛分娩」他：付就對了

《料理之王》Fred評一半忘記飛行導師名字　選手失誤..朱孝天「讓他自己決定要不要留」

公車調度員侵占蘋果筆電想重灌　永和店員見「失竊模式」急報警！

姪女臉卡紙箱塞玉米、髮上擺餐具 大學生「超美藝術照」全靠手機拍！

想找媽媽討抱！2兒一起哭超崩潰　爸爸1打2眼神死：拍攝者不救嗎

日本媽用白板筆在鋁箔紙上做畫 一碰水「超Q小魚浮起」開心游泳

議員開吉「檢舉賤人」敗訴！他PO文諷：臉有沒腫成麵龜　檢說話了

小貨車送貨到柑仔店　淡水山區路滑翻車…醬油、沙拉油灑一地

狂奔畫面曝！新竹男闖中橫管制站喊：後面有歹徒　失聯32天家屬告警

禾豐集團因掏空案停擺…旗下公司欠稅2億　執行署花18年追回

青山宮萬人遶境驚見「雙人運動」　房客名單曝...男女主角將現形

快訊／高雄男「拿東西」下秒自撞！轎車全爛毀　路樹慘被剝皮　

稱千人上街打「蔡英文假博士」只來20人　中華婦聯會遭金主罵詐騙

性騷巧克力風波一次看！福灣董座7秒熊抱女學生3次　兒力挺嗆她婊

旅行社10女如廁遭偷拍　假面暖男幹的！「打鑰匙偷內褲」讓女同事崩潰

買賓士送前夫...她後悔想討回：只是借你！　因「關鍵對話」敗訴

台南人最關心的生活議題　藥師都能幫得上忙！

周日冷空氣挑戰冷氣團「急凍15°C」　明全台有雨、高山有望降雪

抓屁屁太爽！虎斑貓「謎樣表情」喊國語：要要要　笑翻12萬名網友

我駐WTO代表團1人確診　外交部：其餘人員均陰性遠距辦公一周

金色三麥也下架巧克力啤酒　第5家聯名業者切割福灣

50隻「冬宮貓」獲贈遺產！博物館證實暖心神秘客義舉

粉絲失戀「找不到一樣的男友」求助！　周揚青暖心1句安慰秒解

議員開吉「檢舉賤人」敗訴！他PO文諷：臉有沒腫成麵龜　檢說話了

「2020卡廸那FUN4街舞賽」G.O.F火辣開場揭序幕　700位參賽者同台較勁爭冠軍榮耀

累積熱銷500萬輛！Nissan第三代跨界休旅豪華內裝搶先看

社會熱門新聞

饗食天堂告一家3口吃霸王餐　結局出爐了

快訊／高雄凱旋站外火燒車1死！司機車內揮手喊「救命」成焦屍亡

民雄豆奶攤害死研究生...老闆改開地下米漿廠

女騎士撞上家犬摔車慘死　飼主賠125萬嘆：牠被撞

長髮女慘死台灣大道！雙胞胎妹追凶1年　求助高大成

高雄19歲女產嬰…阿公「袋中塞磚」丟河裡

獨／艋舺青山宮遶境驚傳拉窗簾活春宮

快訊／高雄凱旋站外爆炸！計程車大火「1人死亡」

公司休息室狂啪同事30回！人妻淪「洩慾工具」墮胎

姨丈性侵外甥女　小女兒全程目睹

性騷巧克力風波一次看！

陳建名指陳鴻文打假球　判賠30萬登報道歉

快訊／嘉義一對男女輕生！命危搶救中

即／萬華砂石車碰撞腳踏車！騎士遭捲車底四肢全斷

更多熱門

相關新聞

男闖中橫便道跳崖失蹤近月　家屬天天現場守候

男闖中橫便道跳崖失蹤近月　家屬天天現場守候

新竹男子邱聖哲上月騎機車硬闖中橫臨37便道德基管制站，在隧道口棄車後疑似跳崖，生死未卜。警消已連續28天冒險找尋，卻只找到一頂疑似邱男安全帽。「弟弟失蹤怎能睡飯店？」邱男親姐雖天天到場等待佳音，但警消基層認為，家屬四處陳情導致搜索行動持續至今，徒增搜救人員風險外，也影響山區執勤人力。

哭聲很煩！陸夫妻「冷凍嬰孩」求安寧

哭聲很煩！陸夫妻「冷凍嬰孩」求安寧

走失6年狗回家了！慘被當繁殖犬「2月前剛生」

走失6年狗回家了！慘被當繁殖犬「2月前剛生」

騎士中橫跳崖失蹤15天　家屬懸賞50萬求協尋

騎士中橫跳崖失蹤15天　家屬懸賞50萬求協尋

新莊2少女離家跟男友套房同樂　母泣：我心都碎了

新莊2少女離家跟男友套房同樂　母泣：我心都碎了

關鍵字：

失蹤瀆職控告

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

太常打手槍竟害頻尿！美女博士：是手的問題

台南神秘貨櫃車　破50公尺路人傻眼

寶寶出生「已27歲」！只比媽小1歲半

小A辣開箱炫「變性後形狀」：妹妹界的頂級和牛！

饗食天堂告一家3口吃霸王餐　結局出爐了

獄友爆68歲趙斗淳：他性慾很強

謝和弦停車場偷抱超胸正妹全被拍

林俊傑、黑人被當詐騙工具！超跑達人A走1.6億

狗狗特殊生殖構造　交配不能分開

懷疑妻子偷吃公公　他3次鑑定竟毀了家庭

25歲公主女高中還和爸爸洗澡！　他綠到分手

Angelababy「不認已婚」！聽到黃曉明0反應

小A辣試用擴充棒「妹妹爆血」！

全台變天！豪大雨熱區出爐　下波入冬最強冷空氣急降溫

30泰國小姐甜笑擺拍　下秒集體濕身叫「啊～」

更多

最夯影音

更多
持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美

持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美
帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

頭髮剪短20cm！高嘉瑜秀新造型　秒綁回公主頭：不然我沒安全感

頭髮剪短20cm！高嘉瑜秀新造型　秒綁回公主頭：不然我沒安全感

台日寶寶誕生！日本爸紀錄全程　自費「減痛分娩」他：付就對了

台日寶寶誕生！日本爸紀錄全程　自費「減痛分娩」他：付就對了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面