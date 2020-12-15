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高雄男登柴山被機槍打到！　海陸證實：當天有海上操演

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▲▼高雄柴山，男子中彈。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲陳姓登山客爬柴山時，腳部不幸中彈。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者黃子倩、吳世龍、邱茀濱／高雄報導

高雄66歲陳姓登山客日前爬柴山（壽山）時，腳部突遭流彈打到，當場血流如注。警方初步在距離傷者約200公尺處，找到5公分長的彈頭，並確定為50機槍子彈。軍方自行證實當天上午在柴山附近海域進行操演，流彈來源疑似是海陸M8快艇上所架設的50機槍，但仍待檢方釐清。目前陳男已向軍方提告過失傷害罪。

針對12月11日柴山登山客疑遭軍方流彈誤擊事件，因該地附近有軍方靶場，且當天確有實彈射擊訓練，高雄市長陳其邁考量民眾登山休憩安全，指派秘書長楊明州於昨（14）日下午率市府團隊，會同海軍陸戰隊指揮部人員前往案發地點及附近靶場現勘，聽取軍方簡報，確認靶場安全措施及射擊訓練程序皆符合規定，以確保市民登山安全。

11日當天，柴山登山客是於四棵榕疑遭流彈誤擊，經警方現場採證證實為50機槍彈頭，而軍方之射擊訓練場域僅有海七哨可進行50機槍實彈射擊，故市府研判此枚流彈為海七哨射擊訓練時誤傷民眾的可能性較大，對此，軍方也同意海七哨未來不再實施相關射擊訓練，以避免再次發生憾事。

▲▼高雄柴山男身中4槍。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陳姓登山客腳部中彈。（圖／記者吳奕靖翻攝）

楊明州表示，國軍基於國防戰備需求進行演訓，市府理應全力支持國軍保家衛國的使命。然為保障民眾登山休憩安全，特別會同軍方視察各處靶場，確認壽山及北港靶場周邊避彈安全設施皆符合射擊訓練之規定，市府日後也會與軍方合作，共同維護登山民眾的安全，請市民安心進行登山休憩活動。

回顧這起事件，陳男平常就有爬山習慣，不料這回登山竟會中彈，中彈的第一時間，他感到左腳腳踝痛痛的，但後來發現鮮血直流，119消防救護人員到場為他檢傷，發現他左小腿靠左腳踝處有貫穿撕裂傷，隨後經醫院診治確認為槍傷，經過警方搜索多時，在傍晚5點30分左右，離傷者約200公尺處尋獲一枚長槍彈頭。

警方表示，11日當天在傷者被發現處距離200公尺的位置，發現5公分長的彈頭，不過第一時間仍無法確認，這顆彈頭就是造成陳姓登山客受傷的「元凶」，只不過當天海軍陸戰隊的確有在壽山靶場進行步槍、手槍以及50機槍的射擊訓練，這顆彈頭是否由訓練時擊發，進而波及到陳姓登山客，還有待鑑定彈頭上殘留的血跡，進一步進行DNA比對，才能確認。

事發後，海軍陸戰隊指揮部表示，已派高階幹部前往高雄醫學大學附設醫院慰問傷者並瞭解案情，後續配合警方調查釐清事實，另調查期間已暫停射擊，待調查完成，倘為本隊所傷，將針對肇因重新檢視靶場安全措施，待全部改善後再開放使用，以維民眾安全。

▲▼高雄柴山，男子中彈。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲陳男中彈後血流不止。（圖／記者吳世龍翻攝）

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