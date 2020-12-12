登柴山疑遭流彈打中！海軍陸戰隊打靶用50機槍全交憲兵隊待查

▲民眾登柴山意外遭到流彈波及受傷。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者黃子倩、洪靖宜、吳世龍／高雄報導

高雄民眾的後花園柴山，11日驚爆疑似軍方流彈誤擊案！事發之後，軍方第一時間派幹部到醫院慰問受傷的陳姓登山客，警方也在同日傍晚5點多，距離傷者約200公尺處尋獲5公分長的彈頭，不過子彈到底是由何種槍枝擊發，目前還需要進一步釐清。目前高雄警方證實，在現場拾獲的彈頭初判疑似是50機槍彈頭，檢警目前先將海軍陸戰隊當天打靶用的長短槍含50機槍，全數交由憲兵隊保管，以便後續釐清真相。

▲目前檢警已把軍方訓練用的槍枝全數交予憲兵隊保管。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方表示，11日當天在傷者被發現處距離200公尺的位置，發現5公分長的彈頭，不過第一時間仍無法確認，這顆彈頭就是造成陳姓登山客受傷的「元凶」，只不過當天海軍陸戰隊的確有在壽山靶場進行步槍、手槍以及50機槍的射擊訓練，這顆彈頭是否由訓練時擊發，進而波及到陳姓登山客，還有待鑑定彈頭上殘留的血跡，進一步進行DNA比對，才能確認。

▲民眾登柴山意外遭到流彈波及受傷。（圖／記者吳世龍翻攝）

只是這起登山客疑似遭到軍方流彈誤擊的案件一爆發，讓其他登山客人心惶惶，原因是，早在民國89年11月，就曾經發生過軍方流彈傷及民眾的案子，當時的登山客被擊中胸口，如今又有登山客傳出疑似被誤擊受傷，警方也在現場尋獲5公分的長槍彈頭，難免讓引起民眾疑慮，不過軍方在事發後已經和高雄市政府達成共識，目前已全面暫停射擊，待調查完成才可能恢復。

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