爬柴山中彈...距200米處尋獲5cm長槍彈頭：兩棲大隊當時實彈演練

▲高雄一名陳姓登山客爬柴山意外遭到流彈波及受傷。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者黃子倩、吳世龍、洪靖宜／高雄報導

高雄民眾的後花園柴山，11日驚爆疑似軍方流彈誤擊案，一名陳姓登山常客爬山時，左小腿靠腳踝處突然冒出血色，一開始誤以為是被樹枝割傷，不以為意繼續爬，但後來發現血止不住，隨後遇到其他山友，由山友攙扶到四棵榕才打119報案，被送醫救治。

▲高雄一名陳姓登山客爬柴山意外遭到流彈波及受傷。（圖／記者吳世龍翻攝）

據了解，受傷的陳姓男子平常就有爬山習慣，不料這回登山竟會中彈。119消防救護人員到場後，發現他左小腿靠左腳踝處有貫穿撕裂傷，後醫院診治確認為槍傷，經過警方搜索多時，在傍晚5點半左右，離傷者約200公尺處尋獲一枚長槍彈頭。

▲警方在距離傷者約200公尺處找到一枚長槍彈頭。（圖／記者吳世龍翻攝）

由於事發當下，軍方在附近進行打靶訓練，因此高雄市府隨後和軍方達成共識，暫時停止在柴山的實彈演練，警方表示，海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊今(11日）上午8點到12點的確有進行手槍、步槍實彈射擊訓練，其實，爬山民眾被流彈波及的意外並不是第一次發生，早在民國89年11月，就曾經發生過軍方流彈傷及民眾的案子，如今尋獲一枚5公分的長槍彈頭，將會送鑑定，確認是否是害爬山民眾受傷的「元凶」。

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