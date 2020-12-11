男子爬柴山疑遭流彈誤擊　海軍陸戰隊：調查期間暫停射擊

▲高雄一名男子爬柴山疑似遭流彈誤擊。（圖／記者吳世龍翻攝）



記者林銘翰／台北報導

高雄柴山11日發生重大事故，一名66歲男子在知名景點「四顆榕」休息時，左小腿突然感到劇痛，經送醫後發現是遭子彈貫穿，且當時附近恰巧有軍方在進行打靶訓練。對此，海軍陸戰隊表示，是否為部隊射擊訓練所傷，目前配合警方調查釐清中，調查期間已暫停射擊。

海軍陸戰隊指揮部表示，海軍陸戰隊於中午接獲警方通知，上午時段有陳姓登山民眾在柴山地區疑遭流彈射傷，經查所屬部隊同時段在靶場執行射擊訓練，是否為部隊射擊訓練所傷，目前配合警方調查釐清中。

海軍陸戰隊指揮部指出，部隊於第一時間指派高階幹部，前往高雄醫學大學附設醫院慰問傷者並瞭解案情，後續配合警方調查釐清事實，調查期間已暫停射擊。

海軍陸戰隊指揮部說，待調查完成後，若為海軍陸戰隊所傷，將針對肇因重新檢視靶場安全措施，待全部改善後再開放使用，以維民眾安全。

此外，高雄市政府新聞局長董建宏稍早也轉述，高雄市長陳其邁第一時間即和海軍司令劉志斌進行聯繫，雙方已達成共識，軍方將暫時停止在柴山的實彈演訓。

董建宏強調，陳其邁已要求市警局會同軍方展開調查，雙方將在彈頭比對後，以實際證據釐清責任的歸屬，市府也在事發後立即啟動關懷機制，派員到醫院提供傷者所需，釐清真相後，也將協助傷者爭取應有的權益。

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