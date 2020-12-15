急尋紅衣客！3顆麻糬400萬…曾記開錯發票恐多繳「20萬營業稅」

▲知名連鎖麻糬店因為系統出現異常，誤把3顆54元麻糬的發票開成400萬零54元。（圖／東森新聞、記者蕭可正翻攝）

記者蕭可正、徐愷昕／宜蘭報導

宜蘭蘇澳服務區裡頭的著名曾記麻糬店，13日下午因為系統出現異常，在替客人結帳時，誤把3顆54元麻糬的發票開成400萬零54元！由於店家為此要多繳20萬餘元的營業稅，遂心急得趕緊公布當時的監視器畫面，希望能盡快聯絡上這名顧客以找回發票。

▲▼店家公布當時監視器畫面，希望可以盡速找到該名消費者。（圖／東森新聞）

知名名產店曾記麻糬在蘇澳服務區有一個據點，13日下午3時57分時一名紅衣女子入店消費購買3顆麻糬，不過因為系統異常，店員在開發票時，竟將女子購買的3顆54元麻糬開成400萬零54元，當下該名女子沒有查看、直接離開，店家在發現後相當驚慌，立即公布當時的監視器畫面，希望能盡速找到這名女顧客。

店家指出，因為蘇澳服務區的業主是全家便利商店，服務區內的各名產店承租類似火車站上的模式，所以開的是全家便利商店的發票，當日下午4時20分蘇澳服務區的全家便利商店經理發現數據顯示異常，才緊急通知門市人員。

店家心急表示，若是沒有找到這張發票，原先僅需付的2.7元加值型營業稅將變成20萬零3元，整整差了10萬倍！現在超商帳務人員及收銀員都相當緊張，畢竟一顆麻糬開價1百多萬比一個名牌包包還要貴，希望大家可以幫忙留意，一起找出這張發票。

▲▼業者同時也公布發票號碼，麻煩大家留意是否拿到該張發票。（圖／東森新聞、記者蕭可正翻攝）

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