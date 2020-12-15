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市售米製副食品及點心被驗出疑似鎘超標　宜蘭衛生局加強稽查

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▲▼市售米製副食品及點心被驗出疑似鎘超標，宜蘭衛生局派員稽查業者。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲市售米製副食品及點心被驗出疑似鎘超標，宜蘭衛生局派員稽查業者。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

有關消基會日前公布市售米製副食品及點心的重金屬抽驗結果，有4款產品檢出疑似鎘超標一事，針對疑似鎘超標的產品，宜蘭衛生局表示，目前仍在進行調查中，若違規屬實，則涉及違反《食品安全衛生管理法》第17條規定，將依同法第48條之規定命業者限期改正；屆期不改正者，處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

▲▼市售米製副食品及點心被驗出疑似鎘超標，宜蘭衛生局派員稽查業者。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

市售米製副食品及點心被驗出疑似鎘超標，宜蘭衛生局15日派員至縣內業者製作場所，依食品良好衛生規範準則稽查及抽驗相關產品。同時在現場輔導業者務必做好食品安全衛生管理、落實食材管理與驗收。

宜蘭衛生局表示，另依據《食品安全衛生管理法》第7條第5項規定，食品業者於發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣（市）主管機關。違反者，將依同法第47條之規定，處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰；情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業登記、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄。

▲▼市售米製副食品及點心被驗出疑似鎘超標，宜蘭衛生局派員稽查業者。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

目前，宜蘭縣長林姿妙已責成農業處及衛生局，要求相關業者確實遵循食品安全衛生相關法規，以確保製售食品之衛生安全，另將對於市售米類產製品持續主動執行跨局處聯合稽查，倘有違反食品安全衛生管理法相關規定，將依法處辦。民眾如有任何食品安全衛生問題，請撥打宜蘭衛生局食品藥物管理科專線電話03-9332779洽詢。

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