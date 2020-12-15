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首艘國艦國造「航艦殺手」塔江艦下水　命名緣由曝光

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▲▼蔡英文主持「高效能艦艇後續艦首艦命名、下水暨快速布雷艇首艇交艇典禮」。（圖／軍聞社）

▲蔡英文主持「高效能艦艇後續艦首艦命名、下水暨快速布雷艇首艇交艇典禮」。（圖／軍聞社）

政治中心／綜合報導

海軍首艘興建的「快速布雷艇」（舷號：FMLB-1）和有「航母殺手」封號的沱江級軍艦首艘輛產型艦，於15日下水，而首艘沱江級軍艦以原住民意涵命名「塔江艦」。總統蔡英文表示，兩等級的艦艇加入，可配合戰場環境運用，展現全方位捍衛海疆決心，並讓戰術更靈活，達到嚇阻、遲滯登島的作戰目的。

蔡英文上午在國防部長嚴德發、國安會秘書長顧立雄、退輔會主委馮世寬、參謀總長黃曙光上將、海軍司令劉志斌上將，以及中科院院長張忠誠等人的陪同下，前往宜蘭龍德造船廠，出席「高效能艦艇後續艦首艦命名、下水暨快速布雷艇首艇交艇典禮」。

蔡英文致詞時表示，國艦國造有令人振奮的成績，不論是海巡4千噸級嘉義艦下水、巡防艦艇交船，以及快速布雷艇交船和高效能艦艇後續建下水暨命名，都呈現國艦國造正全力且全方位發展，而今天交船及下水儀式，正是展現全方位捍衛海疆的決心，因應敵情威脅，國防科技的進度，以及戰場環境因素，在建構防衛武力時，要有不對稱作戰概念及作為，用以嚇阻敵人的來犯。

蔡英文指出，這兩艘艦艇具有高速機動性，沱江級軍艦深獲國際認同，原型艦經過性能精進後，有更強大的打擊火力，而快速布雷艇由中科院研發自動布雷系統，是世界級高效能裝備，可在最短時間內完成海域防守等作戰地點佈置任務，有這兩艘艦艇加入，可配合戰場環境運用，讓戰術更靈活，達到嚇阻、遲滯登島的作戰目的。

蔡英文提到，目前國艦國造政策從大型軍艦到小型艦艇，每艘都性能優異，也很快建造完成，不論內部裝備或零組件，國造比例日益提升，在未來可能成為西方民主國家相關裝備和零組件供應來源，帶動國防產業升級；像是布雷艇上的自動布雷系統是全球首創技術，證明無論大船、小船，都可以做到，展現完成國艦國造任務的決心和能力，讓世界看到台灣國防研發能量。

蔡英文強調，推動國艦國造不僅展現守護國土主權的決心，更提升國防工業和造船產業技術及動能，培養在地人才，像龍德造船廠就培養許多優秀宜蘭子弟，而配合國艦國造訂單新蓋的廠房，也為宜蘭造艦產業打造未來，國防自主政策中的國艦國造，可說是創造提升國軍戰力、培養未來研發人才、帶動地方產業發展的三贏局面。

最後，蔡英文替首艘沱江級軍艦命名，她說，「我滿懷喜悅為妳命名，感謝妳成為我國海上堡壘、守衛中華民國海疆，祝福妳巡航四海、一帆風順，我命名妳為塔江軍艦」。

軍方說明命名由來，「塔」字取自台東縣塔瓦溪，該溪屬排灣族生活範圍，排灣族以狩獵為主要經濟活動，具有不畏艱難、善戰的精神，是塔江軍艦官兵效法的對象；同時，「塔」字也象徵塔江軍艦擔任海上堡壘，保衛民主自由的中華民國，也代表國艦國造工作篳路藍縷、積沙成塔，成為國人期待的優異艦艇。

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