萊豬列重大食安案件全國首創　中市府：發7成檢舉獎金

▲台中市長盧秀燕率全國之先，將萊豬列為重大食安案件。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

政府明年元旦起將進口含有萊克多巴胺的豬肉進口，台中市政府市政會議15日通過修正「台中市檢舉重大違反食品安全衛生管理法案件獎勵辦法」，率先全國將豬肉類食品含有萊克多巴胺或其它乙型受體素違規案列為重大食安案件，民眾未來檢舉該類案件，經衛生局查獲屬實並裁罰確定，即可依實收罰鍰金額70%作為檢舉獎金，希望市民與市府共同維護食安。

市府市政會議移師大甲區公所舉行，盧秀燕表示，中央將從明年起開放萊豬進口，市府堅持瘦肉精零檢出，維護全體市民食安，除持續加強稽查抽驗，也提出修正辦法，將萊克多巴胺或其它乙型受體素違規案列為重大食安案件，民眾檢舉經查獲屬實並裁罰確定可獲7成獎金，鼓勵市民一同把關食安。

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衛生局指出，考量萊克多巴胺或其他乙型受體素對人體健康影響及風險，且國人膳食習慣以豬肉及其相關產製品為主要，消費量大，若豬肉類食品含有乙型受體素，所造成危害將較其他種類肉品嚴重。

衛生局進一步說明，市民可透過台中市民一碼通1999專線，或0800-451102免付費電話提供具體情資，只要是未經有關機關發現並開始處理前的違法案件，可採書面或言詞口頭方式提供具體事證，並留具真實姓名及資料，即完成受理，對於個資等相關資料，市府將依法保密，民眾如果匿名檢舉或是不實個資，將無法領取獎金。

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