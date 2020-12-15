出席台中市跨業交流會幹部交接　盧秀燕感謝各行業共創經濟

▲▼盧秀燕出席台中市跨業交流會幹部交接典禮，感謝各行各業共創經濟。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市工策會輔導成立的「台中市跨業交流會」，旨在促進跨業交流，協助企業互助合作，創立27年有近千名會員，市長盧秀燕14日晚間出席幹部交接典禮，除了頒發感謝狀與聘書給卸、新任幹部之外，並感謝各行各業不畏疫情積極投資台中，創造7160億元投資額，其中投資台灣三大方案總件數158件，全國第一。

盧秀燕表示，全球經濟受新冠疫情衝擊，今年是辛苦的一年，但台中各行各業不但沒有被疫情打敗，表現反而更好，她感謝跨業交流會幹部長期的努力與貢獻，更期許以跨界交流、互相合作的方式繼續發揮功能，與市府一同拚經濟。

盧還指出，市府以「前店、後廠、自由港」政策打造「富市台中」，「前店」興建國際會展中心，強化展銷能力；「後廠」則是強化產業聚落技術能力；「自由港」則透過鬆綁法律、輕稅簡政方式活絡市場，結合台中特有的海港、空港、高鐵的優勢，讓大台中變成一個自由港。

市府表示，今年成功舉辦2020台灣燈會與第二屆台中購物節，透過大型活動行銷台中，水湳國際會展中心歷經20年已順利在去年動工，另外，今年大降20%的地價稅要讓市民減稅有感，市府將持續打拚，讓市民過好生活。

工策會總幹事黃于珊指出，工策會積極配合市政拚經濟，舉辦近140場企業講座及參訪，內容包含COVID-19紓困、電商及名人講座等內容，共計9000多人次參加；跨交會是工策會輔導的異業交流平台，企業間透過不藏私地分享經營管理方法，增強公司體質及經營者視野，提升企業軟實力。

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