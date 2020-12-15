　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

天公也想做環保！　屏東玉皇宮帶頭封爐減空污

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲屏東市玉皇宮管理委員會主動宣布於2020年12月15日進行紙錢金爐封爐儀式，全力配合紙錢集中焚燒政策。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東市玉皇宮管理委員會主動宣布於2020年12月15日進行紙錢金爐封爐儀式，全力配合紙錢集中焚燒政策。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東玉皇宮為屏東主要信仰中心之一，每年農曆正月初九都會湧入上萬信眾慶祝天公生，期間所產生的大量紙錢需持續焚燒近一個月才能全數燒化完畢，造成空氣污染。因此，玉皇宮管理委員會為配合政府環保政策，主動宣布於2020年12月15日進行紙錢金爐封爐儀式，全力配合紙錢集中焚燒政策，封爐後紙錢統一由屏東縣政府「金屏安」環保金爐燒化，以維護環境品質。

▲屏東市玉皇宮管理委員會主動宣布於2020年12月15日進行紙錢金爐封爐儀式，全力配合紙錢集中焚燒政策。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼封爐。

▲屏東市玉皇宮管理委員會主動宣布於2020年12月15日進行紙錢金爐封爐儀式，全力配合紙錢集中焚燒政策。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

縣環保局局長顏幸苑表示，近年來民眾環保意識抬頭，改善空氣品質維護健康已是全民共識，然祭祀焚燒紙錢為傳統宗教信仰習俗，而紙錢在焚燒的過程中，會產生大量的空氣污染物，直接影響空氣品質及民眾呼吸道健康。

▲屏東市玉皇宮管理委員會主動宣布於2020年12月15日進行紙錢金爐封爐儀式，全力配合紙錢集中焚燒政策。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼封爐告示。

▲屏東市玉皇宮管理委員會主動宣布於2020年12月15日進行紙錢金爐封爐儀式，全力配合紙錢集中焚燒政策。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

玉皇宮主任委員尤聰敏表示，廟方多年來一直致力於環保政策的執行，宣導香支減量一爐一香，香支也由原本21支減至7支，廟內金紙也改為環保材質，在祭祀之餘也能對維護環境有所貢獻。

總幹事郭明賢表示，藉由今年屏東縣政府紙錢環保金爐的啟用，紙錢以專爐專燒可兼顧傳統信仰又做環保，而不是用過去焚燒垃圾的焚化爐經過淨爐儀式後再焚燒，對信眾來說也較能接受。

廟方管理委員會經商討後決定配合政府環保政策，金爐封爐後紙錢由屏東縣政府紙錢環保金爐來統一燒化，信眾以誠心來參拜，減少紙錢與香枝的使用，進而減少祭祀所帶來的空氣污染問題，也可以改善長期以來對周遭居民生活品質的影響，達到三贏局面。

玉皇宮封爐後農曆春節期間及天公生紙錢總量達350公噸以上，屏東縣政府環保局預估紙錢集中焚燒約可減少粒狀污染物1.24公噸，一氧化碳10.71公噸及0.96公噸的PM2.5污染物排放，將有效改善空氣污染的問題。

▲Her今天推出超好用護髮品「摩洛哥優油」100ml原價1500元，特價788元

ET快訊
撐不下去！高雄知名電影院熄燈
向太送郭碧婷6億信義區豪宅開箱！「空中泳池」超奢華內裝曝光
快訊／日「推特殺人魔」判死！殘忍肢解、姦殺9人藏保冷箱
台中市議員張玉嬿撞上違規左轉機車影片曝光！噴飛10m重傷
Google昨晚大當機　官方發聲明曝原因
老婆炸雞炸進別人家！夫見路邊擁吻崩潰求償百萬獲賠0元
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2億升級17公里海岸自行車道　竹市豎琴橋旁將有新觀夕平台

竹科40周年國際論壇登場　林智堅盼攜手竹科再創繁榮

屏東萬丹分駐所屋齡超過40年　新建工程15日動土

1200噸潮州福安宮遷移40米　千人拉繩場面壯觀！大型機具接力

天公也想做環保！　屏東玉皇宮帶頭封爐減空污

展望會募希望紅包！　女董座捐5萬+100條冬毯助弱勢童

屏東潮州福安宮「千人移廟」　1條粗麻繩被拉斷！超狂實況曝光

彰警找失蹤人口「5天找回4人」　王惠美頒獎肯定辛勞

嘉義聞人洪鴻彬過世享壽61歲　網紅「小商人」發文悼念

16日免費看國片《無聲》　彰化縣議員莊陞漢再包場

「女友半夜想喝奶茶怎麼阻止？」　鄧倫好會撩「這樣答」全場尖叫：天哪

瘦子被封「行走荷爾蒙」爆粗嗆超討厭　看高爾宣表演《Without You》：他什麼都沒唱！

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

女友洗澡跳電！水龍頭變總開關？ 「關水龍頭→秒沒電」警消也沒轍

夾娃娃驚見調味乳「魔力轉圈圈」　隨水流難瞄準！網：去買比較快

張震嶽狂飆多首經典...老婆上台「罕見合體」　猛灌高粱3秒：我現在可以噴火了！

厲旭高音對決「都噴出翼龍了」　「認哥」半途放棄..算你贏了！

洗車高壓噴槍吹爆電動機車後照鏡　刺傷少女雙眼！醫：到院視力僅0.1

騎車遇野狗猛吠狂追千萬別怕！ 達人教訣竅「不跑不吵穩定離開」

SJ改做《認識的SuJu哥哥》希澈都得利XD　始源再揭厲旭吵架「洽信一搜」由來

2億升級17公里海岸自行車道　竹市豎琴橋旁將有新觀夕平台

竹科40周年國際論壇登場　林智堅盼攜手竹科再創繁榮

屏東萬丹分駐所屋齡超過40年　新建工程15日動土

1200噸潮州福安宮遷移40米　千人拉繩場面壯觀！大型機具接力

天公也想做環保！　屏東玉皇宮帶頭封爐減空污

展望會募希望紅包！　女董座捐5萬+100條冬毯助弱勢童

屏東潮州福安宮「千人移廟」　1條粗麻繩被拉斷！超狂實況曝光

彰警找失蹤人口「5天找回4人」　王惠美頒獎肯定辛勞

嘉義聞人洪鴻彬過世享壽61歲　網紅「小商人」發文悼念

16日免費看國片《無聲》　彰化縣議員莊陞漢再包場

不滿球二哥被活塞釋出　球爸嗆：免費送一個樂透球員還不要！

網友爆料警「躲水溝」偷拍超速　麻豆警：調整校正測速儀器

路上一堆人用！他買第二代AirPods「聽8個月傻眼」　過來人中肯回

許富凱跨年趕場「心臟快跳出來」　開唱一半「生吞蚊子」嚇壞！

高雄男移動王船遭壓死！家屬曝：長期在廟裡當志工　檢釐清死因

逃脫猴誤闖獅子園區　遊客面前遭獅群「血腥分屍」淒厲慘叫身亡

創黨主席江鵬堅逝世20週年　民進黨：持續鞏固民主、深化人權

「閻羅王」李政宰47歲生日快樂！百變演員可望救火《延遲的正義》

元太攜手聯積電子策略合作　擴大電子紙全球應用

自製「豪華揹架」帶臘腸坐轎遊玩　爸曝超暖原因羨煞網：太幸福！

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

地方熱門新聞

15歲少年挑戰能安縱走失聯　父親回應

嘉義聞人洪鴻彬過世　網紅「小商人」發文悼念

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

登能高越嶺古道遇崩塌　7人受困山區獲救

驚豔屏東之美　12外國遊客冬季訪恆春半島

亞洲新灣區再起！經貿住商超搶手

父突離世3子無力處理後事　警+善團捐助

桃園文昌公園地下停車場　正式啟用

蔡英文赴靈鷲山法會　心道法師贈墨寶

台南長榮路鋼便橋禁止大貨、客車行駛

潮州福安宮「千人移廟」　1條粗麻繩被拉斷

新北與雲林產地有約　好安心共享台灣好豬

轎車逆向衝撞成夾心筆 網回：「白藍白廣告行銷」

洋男阿里山失蹤！「千人洞」驚見駭骨牛仔褲

更多熱門

相關新聞

季風挾汙染物！西部空品橘紅警示

季風挾汙染物！西部空品橘紅警示

根據最新氣象及空品預測資料顯示，今（12日）起東北風增強，環保署表示，可能挾帶境外空氣汙染物南下且持續影響台灣空氣品質至下週二（15日）才會好轉，為此與各地環保局已整備相關應變措施，並將針對轄內重點汙染源進行查察，以減輕這波境外汙染所帶來不良影響。

她倒垃圾竟被夾斷3手指　全粉碎無法接回…

她倒垃圾竟被夾斷3手指　全粉碎無法接回…

明知工作證明假的還錄取　基隆環保局長遭起訴

明知工作證明假的還錄取　基隆環保局長遭起訴

台糖荒地大火　南高環保局合力監控

台糖荒地大火　南高環保局合力監控

「尚介肥」種出香甜大西瓜

「尚介肥」種出香甜大西瓜

關鍵字：

屏東市玉皇宮紙錢金爐環保局金爐

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

情侶交往4天鬧跳樓！17歲妹墜21F亡男友偷偷回家

空軍服役1年變植物人　家屬淚控「寢室黑幕」

董至成GG「陸劇組全面封殺台灣人」下場慘

即／台中市議員張玉嬿車禍！「顱內出血、骨盆骨折」

樓梯遇萌貓！他放慢腳步下秒氣炸

Pornhub「2大教師片」全下架　鄉民哭了

妹學汪等爸下班　2年後背影變了

Makiyo「戶頭剩2000→月入60萬CEO」！

王少偉娶她納豆紅包88萬　黃子佼跟風加碼120萬

她酒醉摔車被送醫　急診室內遭醫師怒賞巴掌！

陸版羅志祥！男星爆愛多人運動「砲友多到組後宮」

流浪爺爺手繪紙鈔買麵　老闆暖舉逼哭萬人

瘦子唱一半突曝2喜訊...全場叫瘋！

目擊屏東巨獸　綠鬣蜥爽曬日光浴

直播被搶！正妹實況主遭起底KTV脫衣露奶

更多

最夯影音

更多
「女友半夜想喝奶茶怎麼阻止？」　鄧倫好會撩「這樣答」全場尖叫：天哪

「女友半夜想喝奶茶怎麼阻止？」　鄧倫好會撩「這樣答」全場尖叫：天哪
瘦子被封「行走荷爾蒙」爆粗嗆超討厭　看高爾宣表演《Without You》：他什麼都沒唱！

瘦子被封「行走荷爾蒙」爆粗嗆超討厭　看高爾宣表演《Without You》：他什麼都沒唱！

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

女友洗澡跳電！水龍頭變總開關？ 「關水龍頭→秒沒電」警消也沒轍

女友洗澡跳電！水龍頭變總開關？ 「關水龍頭→秒沒電」警消也沒轍

夾娃娃驚見調味乳「魔力轉圈圈」　隨水流難瞄準！網：去買比較快

夾娃娃驚見調味乳「魔力轉圈圈」　隨水流難瞄準！網：去買比較快

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面