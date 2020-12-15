天公也想做環保！　屏東玉皇宮帶頭封爐減空污

▲屏東市玉皇宮管理委員會主動宣布於2020年12月15日進行紙錢金爐封爐儀式，全力配合紙錢集中焚燒政策。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東玉皇宮為屏東主要信仰中心之一，每年農曆正月初九都會湧入上萬信眾慶祝天公生，期間所產生的大量紙錢需持續焚燒近一個月才能全數燒化完畢，造成空氣污染。因此，玉皇宮管理委員會為配合政府環保政策，主動宣布於2020年12月15日進行紙錢金爐封爐儀式，全力配合紙錢集中焚燒政策，封爐後紙錢統一由屏東縣政府「金屏安」環保金爐燒化，以維護環境品質。

▲▼封爐。

縣環保局局長顏幸苑表示，近年來民眾環保意識抬頭，改善空氣品質維護健康已是全民共識，然祭祀焚燒紙錢為傳統宗教信仰習俗，而紙錢在焚燒的過程中，會產生大量的空氣污染物，直接影響空氣品質及民眾呼吸道健康。

▲▼封爐告示。

玉皇宮主任委員尤聰敏表示，廟方多年來一直致力於環保政策的執行，宣導香支減量一爐一香，香支也由原本21支減至7支，廟內金紙也改為環保材質，在祭祀之餘也能對維護環境有所貢獻。

總幹事郭明賢表示，藉由今年屏東縣政府紙錢環保金爐的啟用，紙錢以專爐專燒可兼顧傳統信仰又做環保，而不是用過去焚燒垃圾的焚化爐經過淨爐儀式後再焚燒，對信眾來說也較能接受。

廟方管理委員會經商討後決定配合政府環保政策，金爐封爐後紙錢由屏東縣政府紙錢環保金爐來統一燒化，信眾以誠心來參拜，減少紙錢與香枝的使用，進而減少祭祀所帶來的空氣污染問題，也可以改善長期以來對周遭居民生活品質的影響，達到三贏局面。

玉皇宮封爐後農曆春節期間及天公生紙錢總量達350公噸以上，屏東縣政府環保局預估紙錢集中焚燒約可減少粒狀污染物1.24公噸，一氧化碳10.71公噸及0.96公噸的PM2.5污染物排放，將有效改善空氣污染的問題。

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