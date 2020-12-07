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有夠讚！　台南市環保局廚餘堆肥「尚介肥」種出香甜大西瓜

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▲台南市環保局廚餘堆肥「尚介肥」，提供城西發展協會栽植大西瓜，嚐過的人對其口感、甜度都驚艷不已。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市環保局廚餘堆肥「尚介肥」，提供城西發展協會栽植大西瓜，嚐過的人對其口感、甜度都驚艷不已。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

廚餘有機肥，友善環境，瓜果碩大又甜美，台南市環保局9月提供自家製造生產的廚餘堆肥「尚介肥」，予城西發展協會栽植大西瓜，11月下旬陸續收成，嚐過的人對其口感、甜度都驚艷不已，大西瓜已被預訂一空。

城西社區發展協會理事長陳國忠表示，以尚介肥試種約2分地的西瓜，總共用了1600公斤。尚介肥是由果皮、菜葉等生廚餘製成，成份天然，令人安心，尚介肥適合做基肥，由於質地較為膨鬆，與土壤混合後可以改善土壤結構，增加透氣性有利植物根系生長與發展，連帶土壤的保水性亦提升。

▲台南市環保局廚餘堆肥「尚介肥」，提供城西發展協會栽植大西瓜，嚐過的人對其口感、甜度都驚艷不已。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳國忠說，西瓜全年可栽種與收成，西瓜的生長期約2個月，尚介肥適合做基礎肥料，最好的施用時間是栽種後的前10天。

環保局城西美學班長期以來，一直以尚介肥用於苗圃栽種瓜果、蔬菜，種過香蕉、草莓、芒果、荔枝、白菜、茼蒿等，近期又運用「尚介肥」在空地上種木瓜，小小的木瓜樹不僅結實累累，且顆顆碩大，最大一顆將近4台斤。美學班人員對尚介肥肥料，都豎起大姆指說讚。

▲台南市環保局廚餘堆肥「尚介肥」，提供城西發展協會栽植大西瓜，嚐過的人對其口感、甜度都驚艷不已。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，廚餘做堆肥，將果皮、菜葉等有機廢棄物轉化成有機肥，回歸到大地，滋養土地，促進植物生長，形成有機循環，希望市民朋友多多支持尚介肥。

「尚介肥」肥料，為環保局城西廚餘堆肥廠將回收的生廚餘（果皮、菜葉等），經過絞碎、脫水、攪拌、貯料、發酵等過程，每年產量約300多公噸。廚餘搖身變肥料，讓有機物質回歸大地，垃圾減量，每回收１公斤的廚餘可以減2.06公斤的碳。尚介肥於2012年通過15項驗證，取得農糧署核發一般堆肥肥料登記證，2013年開賣，2014年取得環保標章產品認證。

▲台南市環保局廚餘堆肥「尚介肥」，提供城西發展協會栽植大西瓜，嚐過的人對其口感、甜度都驚艷不已。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局表示，「尚介肥」在臺南地區農會、七股區農會、西港區農會、麻豆區農會、新化區農會均有販售，以20公斤裝為主。另外，藏金閣（台南市東區府東街41巷6號）主要販售家庭用3公斤裝，近期會再推出1.5公斤裝。歡迎有需要的民眾踴躍採購與使用。

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