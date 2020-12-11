倒垃圾竟被夾斷3手指！撿回一看全碎接不回　她怒告傷害喊：國賠

記者陳雕文／新北報導

新北市新莊區一名女子7日下午5點多在民全街倒垃圾，但就在她把手從垃圾車抽回之際，壓縮機作動把她左手中指、無名指和小指夾斷，她嚇了一跳，接著看著自己的手開始噴血，一旁民眾紛紛幫忙找手指，但斷指已碎，雖找到但也無法接回了…女子憤而提告，環保局則回應，「不是蓄意的，靜候司法調查」。

▲魏女把橘色垃圾桶倒進垃圾車，準備抽回桶子時竟夾斷手指。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，42歲魏姓女子案發當時扛著垃圾桶，在巷口等垃圾車停妥，接著把垃圾桶往上扛，再彎腰向前傾倒垃圾，過了幾秒鐘要把垃圾桶取回，剛好壓縮機作動，她的手指應聲斷裂！

魏女驚恐哭喊，「你壓到我的手了！」一旁民眾則趕緊幫忙尋找斷指，但儘管手指都找到，卻接不回去了…魏女深受打擊，決定報警並提出過失傷害告訴；警方調閱垃圾車後車斗的紀錄器畫面，可發現魏女把手抽回並驚慌大叫、眾人幫忙尋找斷指，但仍有視線死角，無法看出意外如何發生，詳細狀況仍在釐清。

▲魏女倒完垃圾竟被夾斷手指，她痛苦大叫。（圖／記者陳雕文翻攝）

從事社區清潔員的魏女難過表示，「當時我發現被夾到了，然後就一陣痛，然後血就飆起來，我就拿起來就去翻那個...然後就把它拿出來，然後剛好在手套裡面，那個斷指我就拿在手上」、「我真的很生氣，我覺得他們有蓄意按下壓縮機開關的行為，我希望能夠得到國家賠償」。

▲詳細斷指原因仍待警方釐清。（圖／記者陳雕文翻攝）

環保局表示，事發當下新莊區清潔隊已趕緊通報並協助送醫，清潔隊員也前往警局作筆錄，清潔隊主管人員亦已前往探視傷者狀況，後續將持續提供協助；環保局發言人孫忠偉說，「隊員都是執行公務，那跟當事人也無冤無仇，不至於有蓄意的情況發生，那當然這個部分，也需要由警方來做一個調查」。

環保局呼籲民眾，倒垃圾時，務必和壓縮中的垃圾車保持一公尺以上的安全距離，並盡量避免直接站立於壓縮車斗後方，以免被壓縮中之垃圾噴濺受傷。