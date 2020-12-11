　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

倒垃圾竟被夾斷3手指！撿回一看全碎接不回　她怒告傷害喊：國賠

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳雕文／新北報導

新北市新莊區一名女子7日下午5點多在民全街倒垃圾，但就在她把手從垃圾車抽回之際，壓縮機作動把她左手中指、無名指和小指夾斷，她嚇了一跳，接著看著自己的手開始噴血，一旁民眾紛紛幫忙找手指，但斷指已碎，雖找到但也無法接回了…女子憤而提告，環保局則回應，「不是蓄意的，靜候司法調查」。

▲▼倒垃圾被夾斷手指。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲魏女把橘色垃圾桶倒進垃圾車，準備抽回桶子時竟夾斷手指。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，42歲魏姓女子案發當時扛著垃圾桶，在巷口等垃圾車停妥，接著把垃圾桶往上扛，再彎腰向前傾倒垃圾，過了幾秒鐘要把垃圾桶取回，剛好壓縮機作動，她的手指應聲斷裂！

魏女驚恐哭喊，「你壓到我的手了！」一旁民眾則趕緊幫忙尋找斷指，但儘管手指都找到，卻接不回去了…魏女深受打擊，決定報警並提出過失傷害告訴；警方調閱垃圾車後車斗的紀錄器畫面，可發現魏女把手抽回並驚慌大叫、眾人幫忙尋找斷指，但仍有視線死角，無法看出意外如何發生，詳細狀況仍在釐清。

▲▼倒垃圾被夾斷手指。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲魏女倒完垃圾竟被夾斷手指，她痛苦大叫。（圖／記者陳雕文翻攝）

從事社區清潔員的魏女難過表示，「當時我發現被夾到了，然後就一陣痛，然後血就飆起來，我就拿起來就去翻那個...然後就把它拿出來，然後剛好在手套裡面，那個斷指我就拿在手上」、「我真的很生氣，我覺得他們有蓄意按下壓縮機開關的行為，我希望能夠得到國家賠償」。

▲▼倒垃圾被夾斷手指。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲詳細斷指原因仍待警方釐清。（圖／記者陳雕文翻攝）

環保局表示，事發當下新莊區清潔隊已趕緊通報並協助送醫，清潔隊員也前往警局作筆錄，清潔隊主管人員亦已前往探視傷者狀況，後續將持續提供協助；環保局發言人孫忠偉說，「隊員都是執行公務，那跟當事人也無冤無仇，不至於有蓄意的情況發生，那當然這個部分，也需要由警方來做一個調查」。

環保局呼籲民眾，倒垃圾時，務必和壓縮中的垃圾車保持一公尺以上的安全距離，並盡量避免直接站立於壓縮車斗後方，以免被壓縮中之垃圾噴濺受傷。

ET快訊
快訊／高雄轎車追撞6車！女騎士遭壓車底搶救不治
Google導航「屍骨路」害受困！他零下50°C活活凍死成冰
蕭敬騰超狂副業「預約滿到明年」　他曝「這大咖」會來
女倒垃圾被夾斷3手指！撿回全碎接不回怒求國賠
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

顧立雄遇離奇車禍！地震警報大響騎士倒地噴對向　警2方向查肇責

快訊／高雄美山路車禍1死5傷！女騎士「痛壓車底」　下午宣告不治

懷孕狂搥肚「讓孩子永遠沈睡」　她消失22年…罹病現身要子盡孝

毒品犯出獄銜接再精進　法務部長蔡清祥：反毒是政府第一要務

蘇震清涉收賄控司法不公絕食　妻告檢滅證「遊覽車載鄉親聲援」

南投外送員機車突噴火！哀喊「手機燒掉了」：想伸手遭警消喝斥

快訊／他爬柴山疑流彈誤擊！軍方宣布：立即停止柴山實彈演訓

外籍女國1頭屋段閃車翻覆「4輪朝天」...2人爬出「車頭半毀」1傷

男子爬柴山中彈！四顆榕南北各一「軍方靶場」　警調查中

倒垃圾竟被夾斷3手指！撿回一看全碎接不回　她怒告傷害喊：國賠

桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己

浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

Apple男友求婚恐流局「別覺得我穩定！」　王仁甫.嚴立婷笑「不知他婚後講話能不能信」

小客車擦撞機車...駕駛拍事故照　後座乘客比YA轉頭看騎士超尷尬

送餐奇景！高樓餐廳「垂降美食」　外送員免爬6層樓梯讚：暖心老闆

高雄2000萬透天「家門口插一根」　車神才能買？網：天天甩尾入庫

轎車駕駛違規超車與貨車爆口角 沿路挑釁還擋道...他怒：能這樣？

羅志祥試水溫回歸！　友人心疼「愷樂一出事就被解約」爆內幕

顧立雄遇離奇車禍！地震警報大響騎士倒地噴對向　警2方向查肇責

快訊／高雄美山路車禍1死5傷！女騎士「痛壓車底」　下午宣告不治

懷孕狂搥肚「讓孩子永遠沈睡」　她消失22年…罹病現身要子盡孝

毒品犯出獄銜接再精進　法務部長蔡清祥：反毒是政府第一要務

蘇震清涉收賄控司法不公絕食　妻告檢滅證「遊覽車載鄉親聲援」

南投外送員機車突噴火！哀喊「手機燒掉了」：想伸手遭警消喝斥

快訊／他爬柴山疑流彈誤擊！軍方宣布：立即停止柴山實彈演訓

外籍女國1頭屋段閃車翻覆「4輪朝天」...2人爬出「車頭半毀」1傷

男子爬柴山中彈！四顆榕南北各一「軍方靶場」　警調查中

倒垃圾竟被夾斷3手指！撿回一看全碎接不回　她怒告傷害喊：國賠

地震來襲「抱緊毛孩」可能讓牠更怕　保持鎮定才能安撫

全國議會軟網賽圓滿閉幕　台南市議會再創大滿貫佳績

中天關台最後倒數　簡至豪曝未來動向「至少年終拿到再說」

人妻懷胎9個月突死亡！婆婆堅持「剖肚取子」：孫子說不定還活著

日職／回台灣打球？　陳偉殷：不敢保證，不能說沒有

顧立雄遇離奇車禍！地震警報大響騎士倒地噴對向　警2方向查肇責

快訊／高雄美山路車禍1死5傷！女騎士「痛壓車底」　下午宣告不治

蘇治芬爭取水利署投入8900萬　疏通雲林海線6鄉鎮排水瓶頸

失業給付請領截至9月已核付85億元　共37萬人請領

蘇震清控北檢滅證、登載不實文書　屏東鄉親北上聲援盼「停止絕食」

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

社會熱門新聞

波多野結衣傳「月底來台賣身」　AV達人曝真相

即／顧立雄夫婦遇車禍　留司機處理搭小黃快閃

車主爽停免費車位　地震搖下露臺砸一排

小隊長打滑殉職！台中局長室IG「PO文消費」挨轟

18歲嫩妹「染愛滋」告高雄男　檢驗出爐傻了

籍斯瀚「人妻女友」懷孕　探視丟一句話動搖他

她逢人就說「會有大地震」！隔天全台劇烈搖晃

行房到一半地震了！該繼續還是離開…網友答案一面倒

竹北劫囚女力團　超級八卦史曝光

護理師被司機性侵　哭喊「我有女友」才脫身

即／竹北通緝犯籍斯瀚「無碼照」曝！

名醫偷情美女教授　身分起底爆是媒體紅人

即／高雄仁武「轎車追撞5機車」　6人送醫

快訊／高雄柴山「男子遭槍擊」

更多熱門

相關新聞

明知工作證明假的還錄取　基隆環保局長遭起訴

明知工作證明假的還錄取　基隆環保局長遭起訴

基隆市一名田姓男子108年間為了進入基隆市環保局任職，竟透過熟識的汽車維修廠開立不實之工作證明；更荒唐的是，基隆市環保局長賴煥紘明明知情，卻仍是護航田男過關，並於該年5月30日徵選錄取。法務部廉政署搜獲情資後，報請基隆地檢署指揮偵辦，並依法將涉案的田男、賴煥紘等人提起公訴。

台糖荒地大火　南高環保局合力監控

台糖荒地大火　南高環保局合力監控

「尚介肥」種出香甜大西瓜

「尚介肥」種出香甜大西瓜

青山宮遶境3天陳情485件最後只開罰2.4萬

青山宮遶境3天陳情485件最後只開罰2.4萬

高雄男丟22根菸蒂罰26K！被老婆罵翻…將申訴

高雄男丟22根菸蒂罰26K！被老婆罵翻…將申訴

關鍵字：

斷指倒垃圾環保局蓄意壓縮機

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

彎彎婚後6年吐心聲：以前的彎彎已死

狗關庭院鄰居控虐狗！他笑揭真相

青青改名繼續跳　7秒狂晃片瘋傳

曾國城兒子長大了！「一臉厭世」

謝忻被地震嚇到躲桌下哭！趴地哀嚎…網歪樓：好暈

強震「百年一次輪迴」！地震專家點出2區快輪到

22F體驗6.7強震　60秒驚悚影片曝

地震猛晃！爸肉身護女兒20秒　網全噴淚

波多野結衣傳「月底來台賣身」　AV達人曝真相

格力推首款5G手機　2天僅賣75支

15年前爆逼婚害死倪敏然！夏禕「52歲慘況曝光」

台南神秘貨櫃車終點曝光　網驚天價賠不起

即／顧立雄夫婦遇車禍　留司機處理搭小黃快閃

不流浪了！宥勝為小孩教育定居台中

快訊／陳彥允踹倒共享機車遭罵翻　宣布暫停演藝工作

更多

最夯影音

更多
桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己

桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己
浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

Apple男友求婚恐流局「別覺得我穩定！」　王仁甫.嚴立婷笑「不知他婚後講話能不能信」

Apple男友求婚恐流局「別覺得我穩定！」　王仁甫.嚴立婷笑「不知他婚後講話能不能信」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面