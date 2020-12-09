甄選評為「第一名」！明知工作證明假的還錄取　基隆環保局長遭起訴

▲基隆市環保局長賴煥紘。（圖／翻攝臉書）

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆市一名田姓男子108年間為了進入基隆市環保局任職，竟透過熟識的汽車維修廠開立不實之工作證明；更荒唐的是，基隆市環保局長賴煥紘明明知情，卻仍是護航田男過關，並於該年5月30日徵選錄取。法務部廉政署搜獲情資後，報請基隆地檢署指揮偵辦，並依法將涉案的田男、賴煥紘等人提起公訴。

檢方調查，基隆市環保局108年間招聘具有汽車修護經驗之技工，但工作規則明訂，僱用之技工需具備「持有技術士執照或高級職業學校以上相關科系畢業」、或「國中畢業，並具有2年以上相關實務經驗，持有證明文件」等兩項條件之一；惟不具備汽車修護執照、學歷、工作經驗之田男，竟委請熟識的汽修廠開立不實工作證明，並透過甄選錄取。

荒唐的是，環保局局長賴煥紘、清潔隊隊長潘家齊皆深知田男所為，但仍然私下護航，在甄選相關簽文上，不實登載田男符合技工甄選條件，並由擔任甄選委員的潘家齊評選田男為第一名，綜合評選結果予以錄取。

法務部廉政署蒐獲情資後，報請基隆地檢署檢察官指揮偵辦，案經偵結，認定賴煥紘、潘家齊等人涉及《刑法》第216條、第213條之行使不實登載公文書罪嫌，連同共同製作不實在職證明、行駛業務登載不實文書罪嫌的田男等7人，均依法提起公訴。