展望會募希望紅包！　女董座捐5萬+100條冬毯助弱勢童

▲駿熠集團董事長衛純菁（右）女士慷慨捐款五萬元及冬毯，展望會東區辦事處蕭文榮處長（左）致贈感謝狀。（圖／世界展望會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2020年尚未結束，在新冠疫情襲擊之下，台灣東部偏鄉許多原本已是貧困的家庭，景況更為雪上加霜。長期深耕於偏鄉地區的台灣世界展望會有鑑於此，於歲末時節透過募集助學、平安、健康與希望紅包，個別投入國內貧童助學金、營養扶助金、特殊景況家庭扶助金，與弱勢家庭暨青少年培力發展。邀請社會大眾一同傳遞關懷祝福，讓每份紅包陪伴孩子及家庭溫暖過年，開啟2021新希望！



家住玉里的小駿，父親棄家不顧，僅靠工作不穩定的母親和祖父母照顧四名子女，因長輩年邁，需定期回醫院接受治療，生活僅能勉強維持。雖然小駿母親和祖父母學歷不高，但仍希望孩子能有好的學習與態度，即便生活經歷挫折、困難，仍期待孩子能透過教育翻轉生命。小駿每年經由助學紅包的幫助，以及參與中心課後照顧班方案、家庭教育等方案，珍惜每一次學習的機會，希望將來能分擔家人的辛勞。





平日忙碌於科技業的駿熠集團董事長衛純菁女士，得知展望會於偏鄉貧困學子的在地服務，在受疫情衝擊影響營收的狀態下，仍舊慷慨捐款五萬元，投入展望會教育助學方案，和台灣世界展望會一起幫助弱勢孩子，不因家庭貧困失去教育機會；並聯手香港畫家友人董慧女士共同捐贈100條冬毯給東區弱勢家庭，期勉逆境中的孩子，在低谷中仍樂觀進取，不輕言放棄。



台灣世界展望會東區辦事處蕭文榮處長非常感謝在疫情寒冬中送愛的駿熠集團衛純菁董事長，期待有更多如衛董這般樂意給予的善心人士，用實際的行動協助展望會，做好更多國內兒童服務工作。

台灣世界展望會感謝每一位有愛的你我與社會大眾，用樂意給予的愛，幫助弱勢學子平安健康長大，安心求學，勇敢朝自己的夢想邁進。邀請您成為孩子的幕後英雄，為他/她撐起一片天，翻轉孩子的生命，邁向豐盛！

愛心專線：03-8236868。

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