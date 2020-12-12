被同一個新娘炸三次！他崩潰「要包多少？」　網驚呼：職業新娘

▲好友結婚該包多少錢，是不少人心中的難題之一。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者施怡妏／綜合報導

結婚紅包該包多少錢才不失禮，一直以來都是大家好奇的話題，一名男網友貼出一張照片，有網友被同一個新娘炸了三次，前兩次的婚宴都有到現場，都包2000元，這次是第三次收到炸彈，也表示「我不會再去了」，原PO看到此貼文驚呆，也好奇詢問大家「如果是你，會包多少錢呢？」

該名男網友在臉書「爆廢1公社」發文，轉載貼出一張貼文的截圖，有網友被同一個新娘「炸三次」，前兩場都有到場，也都包了2000元，沒想到竟然還有第三場，但是這一次他表示「我不會再去了」。

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原PO看到此篇貼文後哭笑不得，寫道「我沒有想到現在景氣差成這樣子，居然用結婚來撈錢」，也好奇遇到這樣的狀況，「大家會包多少錢呢？」

▲結婚。（示意圖／取自pixabay）

貼文一出後，許多網友直呼「太誇張」，根本就是職業新娘，「跟她說，妳下一次結婚我再包」、「三次有點扯還敢發喜帖，這臉皮職業的」、「原來『結婚收紅包』也是一種職業」、「搞得大家都想結婚了」、「紅包寫再接再勵」、「這新娘專程靠結婚賺禮金的啊」、「集滿六次可以換精美禮物耶」。

也有許多網友指出，「炸第二次就不會去了，誰知道他會結幾次婚」。還有網友分享，「我家鄰居真的有人結了5次婚、還放喜帖來給我媽，我媽說第二次結婚她就沒有包了，誰知道他會結婚幾次」。