雨天開娃娃車！司機「闖紅燈」高速左轉　園方：車上沒孩童

記者曾筠淇／綜合報導

不論駕駛是故意闖紅燈，或是真的沒注意到交通號誌，但經過路口直接高速前進，就是非常危險的一件事。今（15日）早有一名網友目睹桃園龜山某幼兒園竟不顧號誌燈，直接急速左轉，雖然沒發生憾事，但還是相當危險。影片曝光後，不少網友全氣炸，園方則回應，當時車上並無孩童，但仍會對司機進行處分。

這名網友在「爆料公社」上PO文表示，「大家的車子都有裝煞車停得下來，就你這台娃娃車停不下！咻咻咻！」從他PO出的影片可以見得，號誌燈並不是由黃轉紅，而是本來就已經是紅燈了，然而，這輛娃娃車卻執意闖紅燈，連減速也沒有，直接往左轉，所幸當時正巧沒其他車子通過，否則後果不堪設想。

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▲娃娃車竟不顧號誌燈直接往左轉。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

影片曝光後，不少網友全看傻眼，「車上是多少人的心肝寶貝，司機竟然這樣開車」、「太誇張了！裡面要是有小孩子真危險」、「拿小朋友的生命開玩笑」、「快到（幼兒園名稱）都模糊了」、「載孩子的車還敢這樣」、「車上有小孩嗎？太可怕了吧！是想要多少父母心碎」、「根本不注重小朋友的安全」、「太扯了！開娃娃車耶！又不是開賽車」、「天雨路滑好危險」。

對此，該幼兒園的吳姓園長向《ETtoday新聞雲》表示，那輛娃娃車闖紅燈是事實，但當時車上並沒有孩童，只有司機而已，車輛是要去保養廠；不過針對此事，仍會對開車司機進行懲處。