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司機為救嬰兒「連闖3紅燈」　家長拒幫作證還嗆聲…駕照差點沒了

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記者蔡紹堅／綜合報導

廣東東莞市一名「滴滴」網約車司機日前為了送一名口吐白沫，陷入昏迷的嬰兒前往醫院，連闖了3個紅燈，被罰款600元人民幣（約2580元新台幣），並需要重考駕照。該名司機事後向交警單位報告此事，但嬰兒的的家屬卻拒絕幫忙作證，還嗆「你闖紅燈跟我沒關係！」害他的駕照差點沒了。

該名司機表示，他在去年7月成為滴滴司機，一直以來都很遵守交通法規，但8日下午他接到一個訂單，有4名乘客上車，其中1名僅幾個月大的嬰兒突然口吐白沫，陷入昏迷，他立即載著4人前往醫院。

▼司機事後請家屬幫忙作證，沒想到竟遭拒絕，相當心寒。（圖／翻攝微博）

▲▼司機為救嬰兒「連闖3紅燈」　家屬拒幫作證還嗆聲…駕照差點沒了。（圖／翻攝微博）

司機指出，當下距離醫院有1.8公里，路上車流量略多，但因為情況緊急，他開的比較快，連闖了3個紅燈，最終在7分鐘內將嬰兒送至醫院。

由於闖了3個紅燈，司機被扣了交通分數18分，罰款600元，並必須重考駕照，司機於是打電話向交警單位反映當天的緊急情況；警方告知，他必須提供醫院及嬰兒家屬的相關證明，才能消除違章記錄。

不料，司機找到了嬰兒家屬後，對方竟拒絕幫忙作證，嗆「你闖紅燈跟我沒關係，誰叫你闖的去找誰，剩下要怎麼搞我就不管了！」最後甚至拒接電話，害司機無法取消處罰，也無法再開車上路賺錢。

▼醫院監視畫面證實司機確實有送嬰兒來醫院。（圖／翻攝微博）

▲▼司機為救嬰兒「連闖3紅燈」　家屬拒幫作證還嗆聲…駕照差點沒了。（圖／翻攝微博）

該起事件很快在網路上引起極大關注，許多網友都大罵嬰兒家屬「沒情沒義」，還說「早知道是這種人就不救了」；也有人認為交警太過僵化，應該透過其他方式調查，為司機取消處罰，否則未來可能不會有人願意在緊急狀況下伸出援手。

「滴滴」也注意到此事，為該名司機頒發了「見義勇為獎金」，並將平台在行車期間的錄音及錄影提供給交警，還呼籲被救嬰兒的家屬可以儘快出面幫司機作證。

幸好，交警透過監視畫面及醫院證明，證實司機確實是為了送嬰兒去醫院才闖了紅燈，取消了所有處罰；大陸公安部新聞中心14日下午也針對此事表示，「經過核實，已經取消了對司機的處罰，我們不能讓好人做了好事之後，還寒了心。」

最後，司機表示，雖然他對家屬的反應感到心寒，但救了一個小嬰兒還是感到很溫暖，未來要是又遇上類似事件，還是會幫忙。

▼交警透過監視畫面等證據，取消了對司機的處罰。（圖／翻攝微博）

▲▼司機為救嬰兒「連闖3紅燈」　家屬拒幫作證還嗆聲…駕照差點沒了。（圖／翻攝微博）

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