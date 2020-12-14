【廣編】企鵝帶你過馬路！世界唯一企鵝行人號誌燈在這裡！

▲Xpark與桃園市政府交通局合作，在桃園高鐵站2號出口處往華泰名品城方向平面道路，設立了獨一無二的企鵝號誌燈。



圖、文／Xpark提供

Xpark與桃園市政府交通局合作，經過了一年的規劃，決定在桃園高鐵站2號出口處往華泰名品城方向平面道路，設立了世界上獨一無二的企鵝號誌燈。

與一般常見的小綠人造型相比，圖案換成了Xpark館內的國王企鵝跟麥哲倫企鵝的剪影，遵循交通局的所制定的紅色暫停；綠色可行的規範，一共設計了六種動畫。分別是企鵝慢走、快速移動及休息的姿態，過馬路時可以看見企鵝的日常。 同時也具備教育意義。經由引發好奇心進而去了解企鵝這種生物，其實除了很可愛之外，也有很多鮮為人知的有趣事情等著人們去發掘，進而慢慢地對 海洋生態產生興趣發起關注。

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Xpark期望在生活當中也能讓民眾親近海洋，而此次的合作對桃園市交通局來說是個創新的挑戰，將小綠人的形象改為動物，設計團隊也因為對企鵝生態的不了解，設計初期頻頻碰壁。經過Xpark企鵝飼育員的指導，終於在行人號誌燈上忠實呈現企鵝的各種動作。世界上唯一的企鵝行人號誌燈，在2020年12月14日正式啟動，桃園市政府偕同Xpark於企鵝行人號誌燈設置處，進行了可愛滿點的啟動儀式，感受專屬桃園的城市魅力。

企鵝號誌燈地點：高鐵北路一段，桃園高鐵站2號出口往華泰名品城平面道路