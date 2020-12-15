領包裹慘變「愛情片女主角」！白皙正妹見影片崩潰…提告成功哭了

▲女子崩潰提告，法院受理了。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

大陸浙江28歲的吳姓女子先前下樓拿包裹，遭到惡意偷拍、造謠，在網路上被形塑成「偷情少婦」，猶如愛情片女主角，導致生活圈大崩壞，還因此遭到公司辭退。對此，吳女近日也在網路上分享好消息，她已對2名造謠者提起刑事自訴，法院也已經受理，全案正式進入司法程序。

吳女原先住在北京，今年3月與男友搬到浙江杭州，從事設計師的工作，今年7月7日下班後，剛好有包裹要領，因此待在樓下的包裹站等待，期間還一邊玩著手機。

沒想到吳女身材、面容姣好，竟然遭到附近雜貨店老闆的兒子偷拍，9秒的影片被上傳到網路上，謠言進一步擴大，她竟然被說成「寂寞小少婦」，主動勾引外送員，還連續不斷偷情。

▲吳女當時在樓下領包裹，竟然被惡意偷拍。（圖／翻攝微博）



吳女突然收到北京好友的簡訊，看完曲折離奇的故事，發現「女主角」竟然是自己，當下就崩潰了，接著她就收到許多網友的謾罵，附近的住戶、公司的同事也因此開始排擠她。

隨著事件不斷發酵，吳女選擇報警處理，第一時間就想逮到造謠者，以證明自己的清白，但謠言已經傳開，嚴重影響到她的生活圈，還因此遭到公司勸退。

儘管警方火速逮捕造謠的郎姓、何姓男子，但吳女的生活已經深受其害，找不到工作、壓力爆增，半夜經常失眠，還沒辦法控制情緒，過去的努力全數歸零，導致常常一哭就停不下來，漸漸地封閉了自我。

所幸在男友的幫助下，吳女已經漸漸可以外出，但只要看到手機鏡頭，仍會感到渾身不自在，反射性地想躲開。吳女透過律師遞交了刑事自訴文件，要向郎男、何男提出誹謗的告訴。

▼吳女對2名造謠者提出告訴，法院終於受理。（圖／翻攝微博）



沒想到，郎男的父親竟然指控，吳女要求的賠償金額太高，他的兒子只是跟朋友鬧著玩，這樣根本就是獅子大開口，兒子都已經被警察抓了，不然還想怎樣。

對此，吳女後續在微博上分享進度，日前提出的刑事自訴文件，法院14日已經受理，謝謝律師的幫忙，也非常感謝關注事件的網友，「維權的這條路真的太難太難了，好在我終於還是做到了。」

眾多微博網友看完，也在下方留言打氣，「恭喜吳小姐，加油，幫轉。大家幫著擴散下，多謝大家」、「沒有什麼天降正義。在當事人花費時間精力去追責的時候，她是在為全體女性要一個答案，這就是正義」、「你真棒！！同為女性為你驕傲，也感謝你！」

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▼女子透過律師提告成功，在微博上分享許多經歷。（圖／翻攝微博）