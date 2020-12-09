電線桿旁抽菸遭偷拍　他嚇一跳回「妳有病喔」挨告...賠6千換和解

▲一名陳姓男子於電線桿旁抽菸，不料遭經過的女子糾正並偷拍，男子嚇到回「妳有病喔」挨告花錢和解。（圖／視覺中國CFP）

記者黃宥寧／台北報導

陳姓男子於新北市新店區一處電線桿旁坐在摩托車上抽菸，不料遭經過的一名女子拿起手機偷拍，嘴上還喃喃自語。男子驚嚇抬頭見狀脫口而出「妳有病喔」，女子回他「猴～你罵我」，於是對陳男控告涉嫌妨害名譽。陳男事後想趕緊息事寧人並賠償她6000元，台北地檢署9日因雙方和解處分不起訴。

據悉該名陳姓男子於7月左右在捷運七張捷運站外的一處電線桿旁坐在摩托車上抽菸，一名女子經過見狀，秉持「正義達人」的心，拿起手機偷拍男子想檢舉，不但如此，嘴裡還碎唸，「唉唷！在人來人往的路上還這樣抽菸，真的是吼！」

陳姓男子聽見有人在對他碎唸，抬頭一看竟是一名年約30歲的輕熟女拿著手機對著他偷拍，嚇到喊「靠腰！妳有病喔？」，女子則回「猴～你罵我！你慘了我要告你」。男子覺得相當莫名其妙，便騎車離去。

陳姓男子出庭向檢察官解釋，自己被偷拍當然被嚇到，下意識才會講出這樣的話，僅是口頭禪而已並沒有犯意；該名女子稱，「我會這樣糾正他抽菸，是每個路人都會做的行為啊。」陳姓男子覺得被告妨害名譽真的很傻眼，並問偷拍女子想怎樣，女子則回，「那你就賠錢給我就好了啊！」

陳男希望事情快點落幕，賠償6000元給對方，沒想到女子還回，「對嘛！你賠錢就好了嘛，我也不想告你啊，我又不是個不通情達理的人。」檢察官認為陳男並無違法犯意，且已花錢和解，處分不起訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：抽菸有害健康。

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