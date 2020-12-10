恐嚇11少女自拍裸露影照　「惡魔化身」涉79罪！檢請求重判

▲董姓男子於網路上誘騙未成年少女多達11名，以假交往手段來取得信任偷拍對方裸體照。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

新北一名董姓男子以暱稱「惡魔化身」，利用通訊軟體威脅或假意交往拐騙未成年少女、女童，傳送猥褻照片、自慰影片，甚至是裸體視訊，得手後便開始對被害人予取予求，只要稍不順心就威脅對方要將這些畫面外流。4月到8月共11名未滿18歲少女以及1名成年女子受害。檢察官認董男惡性重大且有再犯可能，依違反兒童及少年性剝削防制條例、強制猥褻等79罪起訴，並求處重刑。

據悉，該名住新北市樹林區的22歲董姓男子，今年4月至8月期間，在網路匿名隨機瀏覽並鎖定未成年的大頭貼後加以佈線，博取信任，隨即向被害人索取性交、猥褻照片影片，甚至要求裸體視訊。

今年4月他以「小丑羅賓」登入抖音，在一名同為被害成年女生直播時留言「還拍啊！影片都流出來了餒」、「誰要她的（18禁）影片」、「好啦，要的自己密我賴」，並利用通訊軟體將該女名女生的性愛影片，散佈給40位網友。直到今年8月女子發現後報案，檢警赫然發現被害還有其他11名少女，其中2人未滿12歲。

檢警調查，董從6月開始以「惡魔化身」暱稱，利用交友軟體結識未滿18歲的少女，加上臉書可以找到其他差不多年紀女生，以「假意交往取得信任」，再去搜尋少女們父母臉書，截圖後傳給少女，恫嚇已經拿到聯絡父母的方法，如果不配合拍裸照，就將散布不利的謠言，讓少女們遭父母責備。

許多少女擔心自己行為被父母發現，並乖乖聽從董男指示，用董男指定的方式拍攝，當中有名少女被恐嚇「不要等我哪天真的忍不住，小心妳給我的東西，跑到別人那邊我就不管了」，要求少女自拍自慰照片，取得少女裸露下體、筆插入陰道等照片。

檢察官痛批，董男明知兒童及少女心智發展不成熟，大多對於對性懵懂無知又好奇階段；少女們想法單純且注重人際關係，心裡更懼怕被父母知道會遭責怪，竟還用如此惡劣手法進行拐騙。更誇張的是董男甚至向友人自吹自壘，告訴他們自己會找更多少女下手。檢察官認為他心態偏差建請繼續羈押並從重量刑。

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