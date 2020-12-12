尪過世5年人妻「突收詭異包裹」　一看8Kg磚塊傻眼！浮出驚人祕密

▲女子收到3塊磚頭，而收件人竟是已經過世的丈夫。（圖／新民晚報）

記者蔡儀潔／綜合報導

上海一名李姓女子日前收到一個詭異包裹，打開發現裡面是重達8公斤的3塊磚頭，更詭異的是，收件人竟是已經去世5年的丈夫！經李女聯繫快遞公司並循線追查，才發現此事背後竟有驚人祕密，「家裡人被嚇到了。」

據《新民晚報》報導，該份詭異包裹用牛皮紙袋包裝，收件人是李女的丈夫，但她的丈夫早在5年前就已過世。包裹打開後，裡面竟是重達8公斤的3塊磚頭，令她相當震驚。

▲李女表示傻眼 。（圖／翻攝自秒拍）

李女為查明真相，決定透過包裹單號聯繫快遞公司，得知寄件人是某電商平台的一家網路商店，李女也向平台客服投訴。

沒多久，李女便接到一通神秘來電，對方稱自己是寄件人，並表示快遞原本應該是要寄去另外一個地址，但過程中不慎選錯地址，這才導致李女收到了快遞。

對方還表示，李女丈夫的帳戶是他們買來的，並不知道註冊人已經離世，他們只是負責提供網店「刷單服務」。至於為何要郵寄磚塊，該寄件人僅模糊表示「有這個需求」。

▲包裹 。（圖／新民晚報）

據悉，「刷單」是電商衍生詞，指店家付款請人假扮顧客，用以假亂真的購物方式，提高網店的排名和銷量獲取銷量及好評吸引顧客。

針對此事，涉事電商平台回應稱，被李女投訴的網路商店涉嫌刷單，目前已對該商家處以永久關店處罰，且還發現李女丈夫的個人資料被多個刷單團夥掌握，目前已禁止該帳號登錄，後續也會引導李女將丈夫的帳號註銷。李女表示，希望後續網購平台加強資訊保護管理，可以凍結逝者的帳戶，不要讓類似的事情再度發生。