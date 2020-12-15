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男生什麼行為讓女生覺得「很貼心」　網刷2字回應：要問幾次！

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▲▼情侶,兩性,男女,壁咚,調情,約會,摸下巴,正妹（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲男生什麼樣的行為會讓女生覺得貼心，引發話題。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者林彥臣／綜合報導

俗話說「男追女隔層山」所以男性追求心儀的女性，總是要費盡心思展現自己細心、貼心的一面。就有網友在PTT女生板（WomenTalk）上發問，男生什麼樣的行為讓女生覺得很貼心，引發許多網友的討論。

原PO在女生板發文表示，朋友最近跟某個男生幾乎每晚固定講電話，某天和那個男生約好下班要去買燕麥奶，結果見面的時候，男生跟她說已經打電話預定兩罐了，感覺很細心，不知道對女生來說，什麼樣的行為很細心？

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▲單身男，獨居男，宅，宅男，肥宅，臭宅，單身狗，黃金單身漢，單身漢。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲有人認為，關鍵還是「看臉」，長得帥做什麼都貼心。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

一排網友在推文中回應都回應了相同的兩個字，「看臉」、「看臉，有中的話，拿衛生紙給她大便用都很貼心」、「看臉吧，帥的做什麼都對」、「看臉啦，是要問幾次」、「看臉，要講幾次，帥就是細心，醜就是噁男、變態、性騷擾」。

但也有其他網友認為，「蒼井優會跟諧星山里亮太結婚，你覺得她是看臉？」、「有好感的男生就細心貼心，沒好感的就雞婆噁心」、「生理期時幫忙買熱飲女生最脆弱時的貼心舉動真的大加分」、「記得你說過的事、記得你的喜好、同樣的事要講兩三遍讓人覺得沒心」、「真的是看喜歡程度，以前跟女生去公園，當時很多蚊子，我有帶防蚊液給她擦，她事後覺得我太細心，可能心機很重」。

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