拿iPhone就是潮！他好奇「非買不可的理由」　果粉秒答：沒輸過

▲原PO覺得同價位的安卓手機其實也不比iPhone差。示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

iOS和安卓（Android）系統各有各的擁護者，兩者都問世已久，除了有一定的穩定性，缺點也一直都有在改進。一名網友先前發文丟出心中疑問，每次他只要問別人為何不買安卓手機，總會得到「iPhone好用」的答案，但安卓手機明明也不差，iPhone有什麼非買不可的理由嗎？貼文一出，立刻引發熱議。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「認真說一個選擇iPhone的理由」為題開啟話題，許多人都是使用iPhone，因此他就好奇「怎麼不選安卓的」；而他詢問過後，總會得到「iPhone好用」的回應。

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▲原PO好奇，到底有什麼非用iPhone的理由呢？（圖／翻攝自PTT）

原PO表示，iOS系統用起來確實順手，不過同價位的安卓其實也不差，旗艦機也很好用；因此他便質疑，現在「感覺已經普遍到拿iPhone就潮的現象」，至於iPhone究竟有何過人之處，他則希望能從廣大網友口中得到答案。

貼文曝光後，不少網友留言回應，「都同價位了當然選iPhone，至少二手有市場」、「不拿iphone不是理由，拿iphone一堆理由」、「以前用到現在都覺得沒有輸給其他家，就一直用到現在，用AirDrop傳線香」、「信仰無價」、「蘋果生態離不開了」、「你買安卓需要理由嗎」、「我兩種都用過，蘋果用很多年還是一樣流暢」、「（iPhone）手機壽命長達三至五年，變慢換顆電池一條龍」、「穩定性X打」、「真的比較耐用」。