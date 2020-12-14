登能高越嶺古道遇崩塌！7人受困　搜救隊另闢路徑...架繩索救援

▲▼登山隊伍奇萊路12.5公里處碰到新崩塌地無法通過，由搜救人員另闢路徑架繩索協助脫困。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

一行7人登山隊伍攀登能高越嶺古道，10日由南投屯原登山口進入，原定12日由東側花蓮銅門下山，卻因山區連日下雨，隊伍遇上山路崩塌而受困，花蓮消防局接獲通報後組成搜救小組於13日上午會同負責接駁的司機上山搜救，當天近中午時接觸到受困隊伍、搜救小組立即開闢新路徑並架設繩索，順利協助7人隊伍脫困安全下山。

登山隊伍原訂12日即下山，隊伍中陳女家人卻始終無法與女兒取得聯繫，接駁車駕駛當天2次於預訂時間等候也不見隊伍下山，家人緊急向台北市消防局報案，再轉報花蓮消防局協助。

花蓮消防局獲報後13日上午由消防局第二大隊派遣人員2名前往銅門派出所會合登山隊伍東側接駁司機後入山，隨後於11時34分接觸該登山隊伍，確認隊伍於奇萊路12.5公里處碰到新崩塌地無法通過，協助開闢新路徑及架設確保繩索後協助通過，人員全數順利脫困。

▲隊伍7人終於安全下山無人受傷。

花蓮消防局表示，登山隊7人已於13日下午2點左右在搜救小組協助下順利抵達龍澗發電廠，因無人受傷不需就醫協助，下山後已各自解散。

花蓮縣消防局長林文瑞呼籲，民眾進行登山活動務必注意人員裝備整備，務必遵守花蓮縣登山活動管理自治條例做好行前隊伍自我檢視，手機訊號未全面普及各山域，提醒民眾準備衛星通訊設備再上山，另外因近期地震及東北季風雨勢，山區地勢路徑易有變化且容易有落石坍方發生，除路徑改變易發生迷途也建議山友務必做好安全防護。

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