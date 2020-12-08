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登山領隊詭遮眼害24人全迷航！狂PO臉書求救　勇消17小時助脫困

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▲因登山領隊帶錯路，導致24名隊員迷失山林，所幸搜救人員跋山涉水後，成功將人救出。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲因登山領隊帶錯路，導致24名隊員迷失山林，所幸搜救人員跋山涉水後，成功將人救出。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／新竹報導

1支24人的登山隊，4日出發前往芝生毛台山登山，路線規劃是由芝生毛台山東側下切寬稜線，後下切至泰崗溪回程，但是在下切點找不到合適下切位置便往北繞路，6日上午董姓領隊發現帶錯路後，於FB發布求救訊號，新竹縣消防局獲報後立即集結轄內山搜人員，於7日上午11時率7名搜救隊人員前往救援。

新竹縣消防局表示，7日上午9時44分接獲台灣樂山協會轉報，稱其登山社一行24人，4日出發芝生毛台山登山，但在6日上午董姓領隊發現帶錯路後，於FB發布求救訊號；7日上午集結轄內山搜人員後由小隊長馬明義率7名山域搜救隊人員，攜帶搜救裝備、照明燈具、繩索等裝備前往救援。

▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

山域搜救隊人員抵達芝生毛台山登山口且整裝後，立即前往董姓領隊回報迷失地點的座標，因沿途搜救路線陡峭，且需渡溪，增加搜救人員搜救難度，在下午5時許尋獲該迷失登山社24名人員，並確認人員均平安；但有部分人員體力不支，因天色昏暗，故稍事休息後，搜救人員護送該登山社人員緩慢下山，並沿途架設繩索，以確保人員安全，8日上午4時許，終於將24名人員安全護送至登山口，歷經17小時，成功圓滿達成任務。

新竹縣消防局指出，2020年新竹縣轄內山區目前共發生約25起山難事故，由於本縣轄區山域特色為高度約落在2千多公尺的中級山，此種山域的環境為闊葉林較多，行走路徑較容易被遮蔽，加上山區會有很多獵徑造成登山客的混淆，一旦不注意就會走錯方向，離出口會越來越遠，也提醒民眾，登山前請先準備充足，以免發生危險。

▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

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