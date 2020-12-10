單女福壽山賞楓大迷航！錯過「全台最高加油站」　深夜困大禹嶺

▲員警攜帶200元的95汽油、漏斗等趕往大禹嶺為受困女子加油。（圖／新城分局提供）

記者王兆麟／花蓮報導

1名來自桃園市的葉姓女子日前單獨開車到福壽山賞楓，卻因太晚上山，且不熟地形被GPS帶錯了路，更倒霉的是又遇上汽油用盡的狀況，一個弱女子在深夜受困在大禹嶺上進退不得，只好趕緊報警求助，幸經合歡派出所員警趕上山協助葉女脫困，並安排她找了一個住宿安歇，讓孤立無援的葉女直呼在山上還能遇到這麼溫暖的警察，真是謝天謝地。

合歡派出所指出，當天夜間20時左右接獲葉女報案，因汽車汽油耗盡，受困在海拔2565公尺高的大禹嶺上，又濕又冷，請求警方協助。

合歡派出所獲報後，警員賴彼得立即攜帶95汽油、漏斗等趕往現場，到場後果真見到葉女站在大禹嶺廣場中發楞。員警了解葉女之困境後，先幫她加了200元之汽油，因時間已晚又飄著濃霧，員警勸告此時在山路貿然行駛，相當危險，遂建議葉女今晚先在附近投宿，待隔晨天色漸明再出發前往福壽山比較安全。

最終葉女聽從員警建議，由警員與觀雲山莊聯繫，又在警員帶領下，安全到達觀雲山莊辦理入住手續，待確定葉女一切安全無虞之後，警員才返回合歡所，離去前，葉女對員警在濕冷之黑夜中送油及安排住宿之暖舉表達了無盡之感激。

員警表示，來自桃園的葉女此次是專程駕車前來福壽山賞花，但因中午才從桃園出發，沒想到了合歡山時已是黑夜，加上地形不熟，未能看清GPS的指示，在武嶺、大禹嶺、關原地段亂繞，不但錯過了關原加油站的營業時間，還將汽油又用盡，獨自1人受困在人生地不熟的高山上，又濕又冷，束手無策之下，只好打電話報警求助。

►他奶奶的美麗小秘訣

