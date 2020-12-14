哄騙13歲少女交換裸照「嘿咻後還發群組」　惡劣現役軍人被收押



▲李姓軍人哄騙少女傳回裸照、誘拐上床，還將她的裸照上傳網路。（示意圖／Unsplash）

記者陳凱力／新竹報導

桃園一名李姓現役軍人透過網路結識苗栗13歲國中少女，除了引誘少女回傳裸照，還涉嫌對少女性交、猥褻，惡劣的李男把少女吃乾抹淨後，竟還把她的裸照上傳的網路群組，直到苗栗縣警察局婦幼網路巡邏才知道李男喪盡天良的行逕。苗栗地檢署檢察官12月初報請偵辦，於10日將李嫌拘提到案，以具有逃亡、滅證、反覆實施同一犯罪之虞等理由，向苗栗地方法院聲請羈押獲准。

苗栗一名13歲的國中少女在網路結識一名23歲的李姓現役軍人，李男為獲取信任，先自拍裸照給少女，還要求少女也要回拍自己的給他，以展現平等互惠的交友誠意。後來兩人相約見面，並發生關係，直到11月間，李姓軍人竟將少女的裸照分享到某國高中的網路色情群組分享，被網路警察發現。

檢警調查後認為李姓軍人罪刑重大，檢察官10日對李姓軍人拘提到案，以有滅證、反覆實施同一犯罪等理由，向法官聲請羈押獲准。

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