前任不回訊息！男IG限動PO性愛照：一起反省技術…她怕影外流嚇傻

▲高姓女子分手後，驚見前男友在IG限時動態上貼出她不雅照，嚇得急報警處理。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／基隆報導

28歲陳姓男子與高姓女友分手後，因不滿高女避不見面也不回訊息，一氣之下竟將交往時拍攝對方的裸照，上傳至自己IG限時動態，並寫下「比起讓你回我訊息，我想妳應該對我們三個小時的影片會比較有興趣」、「可以考慮回我賴，回跟不回都有不一樣的收穫哦」等語，藉以威脅高女理他。案經高女蒐證提告，陳男被依恐嚇危害安全罪處拘役45日，得易科罰金4萬5千元。可上訴。

陳男2019年11月開始與高女交往，期間他曾趁女友不注意之際，以手機朝上半身赤裸、下半身僅穿著內褲正趴在床上的高女拍攝。後來雙方因故分手，高女開始不理會陳男，怎料，陳男竟為此爆氣，將高女不雅照臉部打碼後，上傳至自己的IG限時動態，並附註，「我想妳應該對我們三個小時的影片會比較有興趣，當然我也不希望有第二個人來問我啦～可以一起回味反省一下，技術探討一下」，同時設定僅有高女得以觀看的摯友模式。

接著，陳男還陸續上傳幾篇限動貼文，「可以考慮回我賴，回跟不回都有不一樣的收穫哦」、「我可以做到極致的喜歡妳，也可以做到極端的讓你討厭…我還可以越來越過分，違心之論，天使變惡魔的距離，也就是一步之差而已」等，意圖威脅高女盡速回覆他訊息。而高女在看到上述限動後，因心生畏懼，嚇得趕緊至警局報案，請求警方協助。

基隆地院審理時陳男坦承犯行，表示自己是因一時失慮才犯下錯誤；法官審酌他犯後態度良好，且目前也已與高女達成和解，最後依恐嚇危害安全罪處他拘役45日，得易科罰金4萬5000元，另予以緩刑2年機會。可上訴。

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