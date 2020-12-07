渣男入獄前約砲逼「陪到最後一天」　正妹收床照崩潰提告

▲正妹網友收到毒蟲傳來的床照，要求陪伴到入獄最後一天，否則散布性愛影照。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北江姓毒蟲因涉犯毒品等案件，即將入獄前，在網路上認識外貌姣好的女性網友，相約發生性關係後，女網友認為江男控制慾太強，想斷了關係，但江男意猶未盡，傳訊附上女網友的床照，揚言「對我壞，我百倍奉還」，要求女網友繼續陪他到入獄前一天，女網友嚇得趕快報警，台北地檢署7日依恐嚇罪，起訴已入獄的江男。

年約30歲的江男，先前曾因毒品案件入獄服刑，出獄後在網路上遇到正妹網友，2人多次相約桃園的便宜汽車旅館發生性關係，還自拍性愛影片，但是因為江男時常打探、追問女網友行蹤，女網友覺得江男控制慾太強，希望擺脫江男的糾纏，決定不再和江男見面。

▲被害人覺得毒蟲控制慾太強，不想再有聯繫，反遭恐嚇繼續發生性關係。（示意圖／取自pakutaso）

江男一氣之下，從3月起，多次傳簡訊、LINE恐嚇女網友，表示自己將因為其他案件要再入獄，要求女網友繼續陪伴到最後一天，「我進去就結束」、「對我壞，我百倍奉還」、「想不想讓大家知道妳很厲害」，並附上女網友完事後躺在床上蓋著棉被的照片，揚言要將「每1次的影片」散布出去。

檢警收案後一時間找不到江男，查了一下，江男果然因案已經入獄服刑，在監獄中以視訊方式接受檢察官問話，並坦承犯行，被依恐嚇罪嫌提起公訴。

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