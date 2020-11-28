　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

媽媽分手了...前女伴向她告白：做我女友好不好　15歲少女遭硬上

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市楊姓女子趁15歲少女與媽媽吵架約其至住處過夜，竟趁機環抱還說「做我女友好不好？」最後指侵得逞挨告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲桃園市楊女趁前女友的15歲女兒與媽媽吵架，約至住處過夜，趁機熊抱還說「做我女友好不好？」指侵得逞挨告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊姓女子在2017年間曾與女友及其15歲女兒同住，後來兩人因故分手後，未久，前女友女兒傳來簡訊，表示與媽媽吵架，楊女於是約少女至自己住處過夜，當晚趁兩人同眠時，竟環抱少女告白「做我女友好不好？」少女嚇得婉拒，但楊女仍以身體壓制強制猥褻、指侵得逞，並要少女「不要跟媽媽講」，少女忍受8個月後才向媽媽與學校透露，全案曝光，桃園地院審結楊女依成年人故意對少年犯強制性交罪，判處楊女4年4月有期徒刑，還可上訴。

判決書指出，案發時僅15歲的少女指控，楊女原本與媽媽是情侶，少女暱稱楊女為「大笨雄」或「乾爹」，交往期間楊女與她們同住，後來2人因故分手，2017年8月間某日，少女傳簡訊給楊女，抱怨與媽媽大吵一架，楊女邀少女碰面，騎機車載往到自己住處過夜，2人深夜同床共眠時，楊女突然環抱少女詢問：「做我女友好不好？」少女連忙拒絕，但卻遭楊女以身體壓制強壓少女，再以親吻少女嘴唇、胸部與耳朵等處，最後不顧少女極力反抗指侵得逞。

少女事後詢問楊女怎麼辦？楊女要少女「不要跟媽媽講」，並辯稱自己醉了等語，少女隱忍半年後在隔年4月間向媽媽透露，媽媽得知憤怒不已後帶少女到醫院驗傷並報警提告，少女製作筆錄後還手繪楊女住處內部床鋪、地板材質等相關陳設細節，還提出自己與楊女Line對話截圖佐證。

楊女在偵訊時否認性侵，更否認少女到過她住家，辯稱少女知道住處陳設應該其媽媽告知。楊女辯護人則辯稱，少女供詞前後不一，若遭性侵，少女為何仍在Line以「大笨熊」、「乾爹」暱稱楊女，不排除是少女媽媽因分手後心懷不滿，才唆使少女對楊女提告，少女驗傷與案發時間相距達8個月之久，其陰道傷勢亦無法證明是楊女強制性交所致。

法官認為，案發時少女僅15歲，若非親身經歷，何以能描述遭性侵細節，不僅知道屋內陳設，連地板材質、床墊如何放、家具位置都能清楚描繪，雙方在Line對話也提到「舔脖子」、「摸胸及下面」、「放進去」等，楊女則回應：「不要跟媽媽說」，認為少女應無捏造，楊女與辯護人所稱顯係卸責之詞，實不足採，楊女對案發時有無喝酒、用藥說詞不一，審結依成年人故意對少年犯強制性交罪，判處楊女有期徒刑4年4月，本案還可上訴。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

►案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

Podcast刑警帶你聲歷其境

YT影音版

【更多新聞】

►影／桃園男當鋪借1萬無力還　遭「私刑專車」強擄海扁...搏命跳車逃

►影／詐團700萬保時捷代步！扮分析師誘投資股市...秀「崩盤圖」吸血

►影／地下醫美500元！桃園衛生局稽查美容室...女客臉敷保鮮膜已麻醉

ET快訊
媽媽病逝　為減輕家計...她大三就當公務員半工讀　畢業高考榜
增9例境外移入！　8人都是從這國家來的
CPR病公主道歉！壓15分鐘救回反嗆告　私訊3說對不起：懷孕
網咖過夜…隔壁情侶激戰呻吟：嗯～不要！她聽整晚失眠
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

科大酒店版迎新200師生嗨！4辣妹貼男同學「水蛇纏繞」　校：懲處

偷香油錢被秒逮…只因額頭刺「王」太好認　警問原因哭笑不得

喊12hrs救命！獨居男癱軟倒地　警一間一間找…破門驚見他癱躺尿堆

CPR病公主道歉！壓15分鐘救回反嗆告　私訊3說對不起：懷孕壓力大

單手騎車23秒吃1.2萬紅單！他怒申訴…法官認「行車平穩」撤罰

蝶戀花翻車33死逾3年！職災+喪葬+扶養費　領隊家屬獲判賠261萬

偷車賊躲追緝「三重→新莊」亡命狂飆　撞爛5車爆胎還想逃

媽媽分手了...前女伴向她告白：做我女友好不好　15歲少女遭硬上

撞擊畫面曝！印尼籍交換生騎車詭異左偏　下秒自撞噴飛…釀1死1傷

屏東男專找太陽能種電場...盜200萬電纜　3犯量大載不動藏公墓

阿伯扔機車「舉手萬歲」突倒地　尷尬躺10秒！起身默默牽車離開

Kai跳舞給姪女看…她「忽視＋連喊5不要」 姪子說「我想回家」舅舅秒露笑容ＸＤ

黃皓原唱面前學跳《瀟灑小姐》她誇很帥！　蕭亞軒合體男友重現《無間道》經典片段

坤達收巴鈺零食：像她兒子被照顧！　小鬼終於入夢「希望他在星球可以過得好」

鄧紫棋x李玟飆唱《刀馬旦》　感冒照樣飆高音...一聽直呼「爽死了！！」

車燈壞被拔牌！騎士嗆執法過嚴　打電話撂人助陣「PO文遭警打臉」

家中水龍頭一點「大火狂燒」　100多戶居民喝3年...驗出天然氣

國民黨拿豬內臟、豬皮狂灑議場　藍綠爆全武行！陳柏惟打鄭天財

艾成曝光「脫序鬼叫」影片　「中邪」40天...王瞳不離不棄擁抱安撫

超暖駕駛邊開車不忘「幽默叮嚀」 籲待車停妥再起立：你跌倒我心疼

科大酒店版迎新200師生嗨！4辣妹貼男同學「水蛇纏繞」　校：懲處

偷香油錢被秒逮…只因額頭刺「王」太好認　警問原因哭笑不得

喊12hrs救命！獨居男癱軟倒地　警一間一間找…破門驚見他癱躺尿堆

CPR病公主道歉！壓15分鐘救回反嗆告　私訊3說對不起：懷孕壓力大

單手騎車23秒吃1.2萬紅單！他怒申訴…法官認「行車平穩」撤罰

蝶戀花翻車33死逾3年！職災+喪葬+扶養費　領隊家屬獲判賠261萬

偷車賊躲追緝「三重→新莊」亡命狂飆　撞爛5車爆胎還想逃

媽媽分手了...前女伴向她告白：做我女友好不好　15歲少女遭硬上

撞擊畫面曝！印尼籍交換生騎車詭異左偏　下秒自撞噴飛…釀1死1傷

屏東男專找太陽能種電場...盜200萬電纜　3犯量大載不動藏公墓

《鬼滅之刃》書包羽織花紋超美　質感、熱度不輸精品2萬元有找

科大酒店版迎新200師生嗨！4辣妹貼男同學「水蛇纏繞」　校：懲處

「亞洲小北約」能實現？　潘光：根本搞不起來

阿公捷運找位子！嬤阻止「這裡有人坐」　網喊超毛...女乘客曝真相

偷香油錢被秒逮…只因額頭刺「王」太好認　警問原因哭笑不得

馬保國「閃電五連鞭」褻瀆武術　陸黨媒點名：鬧劇立刻收場！

中信盃黑豹旗／成德四強隱藏功臣　廖奕安學林祐樂阻殺

啪時誤喊「前女友名」！他懊惱曝「案發現場」慘況...苦喊：我不是渣男

中信盃黑豹旗／成德滿意進四強　開轟雙強打有職棒潛力

喊12hrs救命！獨居男癱軟倒地　警一間一間找…破門驚見他癱躺尿堆

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

社會熱門新聞

單親媽勒斃兒女判死　友揭內幕：她整天睡覺不工作

台中男性侵酒店妹「社死」輕生…法官判緩刑

「長照級娼寮」1次400...84歲公援交71歲嬤曝內情

反年改大將性侵少女　噁揪3P逼錄影...重判5年9月

友人託「照顧妻子」　新北男慘被告

富商偷情鹹濕對話「顫抖像冬天樹葉」判賠40萬

勞動基金當「盤子」助炒股　寶佳資產主管30萬交保

娶陸籍高中處女！高雄男驗身怒告婚友社

半夜驚喊「唉呦」　高警猝死

獨／高雄9男狂砸賓士影曝　追傳播妹嗆不成爆衝突

台首起驚悚開膛殺人案！　雪白女屍遭剖腹放血

CPR病公主道歉　私訊3說對不起：懷孕壓力大

青瓦台連署5天破20萬　醫師夫婦淚謝每一位的愛

單手騎車吃1.2萬紅單！他怒申訴…法官撤罰

更多熱門

相關新聞

快訊／花蓮少女失聯4天！姊急壞：快跟家人聯絡

快訊／花蓮少女失聯4天！姊急壞：快跟家人聯絡

花蓮一名古姓女子在臉書社團「花蓮爆料王」PO出尋人啟事，表示未滿18歲的妹妹25日離家，至今已經失聯4天，家人遍尋不著、也聯繫不上妹妹，只好報警求助，並上網請求網友協尋，同時呼籲包庇、縱容妹妹的友人「若她人在你那裡，請你告訴她，與家裡人聯絡！」

摩鐵隨機開門性侵！25歲男自曝「只有1秒」

摩鐵隨機開門性侵！25歲男自曝「只有1秒」

少女失聯2天　警一招找到人

少女失聯2天　警一招找到人

即／北市少女找到了　疑跟網友出門失聯2天

即／北市少女找到了　疑跟網友出門失聯2天

少女2天沒回家　定位現身北市西門町

少女2天沒回家　定位現身北市西門町

關鍵字：

少女性侵媽媽的女友

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

懷孕4個月…她下體「爬滿6腳小蟲」癢爆！老公慚愧認了

19歲男性侵未成年被判146下鞭刑...癱軟受刑台！

單親媽勒斃兒女判死　友揭內幕：她整天睡覺不工作

他看好市多黑五特價2千瘋搶　過3天變999元

中邪影片曝光！艾成狂吼自殘被人壓制

網紅家家走光點點…男友「上次才露鳥」！

走光網紅家家「變臉舊照被挖」！胸前G縮成B

家家重啟IG「粉絲數暴漲3萬」！

孫生「鼻子飄出屍臭味」毀容！全身抽搐像僵屍

網紅家家直播「上衣突蹦開」全看光

月月洗澡像拉皮　媽見鳳眼瓜子臉傻眼

摩天輪網美挨轟！情侶妹高EQ發文

妹驚覺「小鬼12年前早就安排好」

忘記歌名！他哼前奏...大神解答看傻千人

台導演怒轟隋棠：有夠噁心！「單親媽當然該死」

更多

最夯影音

更多
阿伯扔機車「舉手萬歲」突倒地　尷尬躺10秒！起身默默牽車離開

阿伯扔機車「舉手萬歲」突倒地　尷尬躺10秒！起身默默牽車離開
Kai跳舞給姪女看…她「忽視＋連喊5不要」 姪子說「我想回家」舅舅秒露笑容ＸＤ

Kai跳舞給姪女看…她「忽視＋連喊5不要」 姪子說「我想回家」舅舅秒露笑容ＸＤ

黃皓原唱面前學跳《瀟灑小姐》她誇很帥！　蕭亞軒合體男友重現《無間道》經典片段

黃皓原唱面前學跳《瀟灑小姐》她誇很帥！　蕭亞軒合體男友重現《無間道》經典片段

坤達收巴鈺零食：像她兒子被照顧！　小鬼終於入夢「希望他在星球可以過得好」

坤達收巴鈺零食：像她兒子被照顧！　小鬼終於入夢「希望他在星球可以過得好」

鄧紫棋x李玟飆唱《刀馬旦》　感冒照樣飆高音...一聽直呼「爽死了！！」

鄧紫棋x李玟飆唱《刀馬旦》　感冒照樣飆高音...一聽直呼「爽死了！！」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面