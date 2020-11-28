媽媽分手了...前女伴向她告白：做我女友好不好　15歲少女遭硬上

▲桃園市楊女趁前女友的15歲女兒與媽媽吵架，約至住處過夜，趁機熊抱還說「做我女友好不好？」指侵得逞挨告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊姓女子在2017年間曾與女友及其15歲女兒同住，後來兩人因故分手後，未久，前女友女兒傳來簡訊，表示與媽媽吵架，楊女於是約少女至自己住處過夜，當晚趁兩人同眠時，竟環抱少女告白「做我女友好不好？」少女嚇得婉拒，但楊女仍以身體壓制強制猥褻、指侵得逞，並要少女「不要跟媽媽講」，少女忍受8個月後才向媽媽與學校透露，全案曝光，桃園地院審結楊女依成年人故意對少年犯強制性交罪，判處楊女4年4月有期徒刑，還可上訴。

判決書指出，案發時僅15歲的少女指控，楊女原本與媽媽是情侶，少女暱稱楊女為「大笨雄」或「乾爹」，交往期間楊女與她們同住，後來2人因故分手，2017年8月間某日，少女傳簡訊給楊女，抱怨與媽媽大吵一架，楊女邀少女碰面，騎機車載往到自己住處過夜，2人深夜同床共眠時，楊女突然環抱少女詢問：「做我女友好不好？」少女連忙拒絕，但卻遭楊女以身體壓制強壓少女，再以親吻少女嘴唇、胸部與耳朵等處，最後不顧少女極力反抗指侵得逞。

少女事後詢問楊女怎麼辦？楊女要少女「不要跟媽媽講」，並辯稱自己醉了等語，少女隱忍半年後在隔年4月間向媽媽透露，媽媽得知憤怒不已後帶少女到醫院驗傷並報警提告，少女製作筆錄後還手繪楊女住處內部床鋪、地板材質等相關陳設細節，還提出自己與楊女Line對話截圖佐證。

楊女在偵訊時否認性侵，更否認少女到過她住家，辯稱少女知道住處陳設應該其媽媽告知。楊女辯護人則辯稱，少女供詞前後不一，若遭性侵，少女為何仍在Line以「大笨熊」、「乾爹」暱稱楊女，不排除是少女媽媽因分手後心懷不滿，才唆使少女對楊女提告，少女驗傷與案發時間相距達8個月之久，其陰道傷勢亦無法證明是楊女強制性交所致。

法官認為，案發時少女僅15歲，若非親身經歷，何以能描述遭性侵細節，不僅知道屋內陳設，連地板材質、床墊如何放、家具位置都能清楚描繪，雙方在Line對話也提到「舔脖子」、「摸胸及下面」、「放進去」等，楊女則回應：「不要跟媽媽說」，認為少女應無捏造，楊女與辯護人所稱顯係卸責之詞，實不足採，楊女對案發時有無喝酒、用藥說詞不一，審結依成年人故意對少年犯強制性交罪，判處楊女有期徒刑4年4月，本案還可上訴。

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