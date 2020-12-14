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蘇貞昌買漫畫送孫女「打統編」惹議　台灣漫畫基地說明了

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記者林育綾／台北報導

行政院長蘇貞昌昨（13）日挺台漫卻惹出爭議！他造訪「台灣漫畫基地」使用三倍券購買3千元的漫畫給孫女，希望帶動國民力挺台灣原創漫畫，卻遭眼尖網友發現結帳時打上行政院統編。對此漫畫基地今（14）日聲明，蘇院長結帳時並未報統編，之所以打上，是政院科員於前置作業溝通時先行告知。而行政院已責成該同仁，將於明日更換發票。

▲▼蘇貞昌拜訪台灣漫畫基地，購買台灣漫畫送孫女，期望帶動國民挺台漫。（圖／文策院提供）

▲蘇貞昌拜訪台灣漫畫基地，使用三倍券購買台灣原創漫畫送孫女，期望帶動國民挺台漫。（圖／文策院提供）

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為提醒國民使用三倍券，行政院長蘇貞昌昨帶頭使用並於「台灣漫畫基地」消費，購買台灣原創漫畫送給孫女，不料新聞曝光後，被眼尖網友發現結帳時竟然打上行政院的統一編號。行政院澄清，蘇買給孫女的漫畫皆使用家中未花用的三倍券付費，並未使用院長個人特支費或公務預算。

不過之所以打上統編，是交際科員工事先將資訊提供給店家，而店家在結帳時也並未詢問蘇貞昌是否打上統編，蘇貞昌對於發票上的資訊也不知情。由於蘇買漫畫贈送孫女，無法使用公款核銷，主計單位也不會核可；為避免造成社會大眾誤解，行政院已責成該同仁，明日向蘇貞昌拿到發票後，將立即前往更換收據發票。

▲▼蘇貞昌拜訪台灣漫畫基地，購買台灣漫畫送孫女，期望帶動國民挺台漫。（圖／文策院提供）

▲蘇貞昌拜訪台灣漫畫基地，購買台灣漫畫送孫女，期望帶動國民挺台漫。（圖／文策院提供）

台灣漫畫基地也於今日發表聲明表示，「昨日蘇院長來漫畫基地結帳時，並沒有報統編，會在發票上打上統編，是政院科員於前置作業溝通時先行告知。打出去的發票如需更換，建議待周二書店開店時前來，我們會協助更換。也請大家一起來支持台灣原創漫畫、多來漫基消費。」

蘇貞昌買漫畫送孫女「被抓包報統編」！行政院認了　霸氣出面回應

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