蘇貞昌買漫畫送孫女「被抓包報統編」！行政院認了　霸氣出面回應

▲行政院長蘇貞昌參訪台灣漫畫基地，用三倍券幫孫女買漫畫，被抓包結帳畫面有行政院統編。（圖／行政院提供）



記者柯振中／綜合報導

蘇貞昌被爆料買漫畫給孫女，結帳時竟報了行政院統編，在網路上引起熱議。對此，行政院秘書長李孟諺回應，當時店家沒有詢問是否要打統編，院長也對發票上的資訊不知情，為了避免誤會，已經責成交際科同仁，與院長拿發票，再到店家進行更換。

蘇貞昌13日參訪第一屆台日學生原創漫畫大賽，順便跟女兒借了三倍券，買了「來自清水的孩子2」、「九天少年1」等漫畫要給孫女，一共花了3,010元。

不過，根據《民視》報導，蘇貞昌結帳時，櫃台上的畫面顯示「03722403」這串神秘數字，讓人相當好奇，而這串數字竟是行政院的統編。

▼蘇貞昌用三倍券幫孫女買漫畫，結帳畫面有行政院統編。（圖／行政院提供）



買漫畫打統編引起網路熱議，行政院秘書長李孟諺也緊急出面回應。李孟諺指出，院長買漫畫所花的錢，都是家中還沒用完的三倍券，總金額是3,010元，其中3,000元透過三倍券支付，10元是他借給院長的，並沒有使用到院長的個人特支費或其他公務預算。

李孟諺指出，院長公開用三倍券購買漫畫送給家人，於法不能公款核銷，主計單位也不會核可。李孟諺說，有交際科同仁事先提供行政院資訊給店家，店家結帳時沒有詢問是否要打統編，院長也對發票上的資訊不清楚。

李孟諺提到，為了避免造成誤會，行政院已經責成交際科同仁，14日向院長拿發票，再回去更換，院長用自家人的三倍券購買漫畫，是想藉此提醒國內民眾，仍有百億三倍券還沒用完，順便宣傳本土漫畫，不需要申報特支費、公帳，自然不用打統編。

►倩碧水磁場凝膠加大版4300元→2280元