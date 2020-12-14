蘇貞昌買漫畫打統編　主計法規曝光：用三倍券就不能報帳

記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌用三倍券買漫畫給孫女，被指控結帳時報了政院統編，引起討論，他在受訪時強調，不知有人多事打統編，但上頭有打振興券，依規定也不能報公帳。事實上，根據主計處檢送經費結報常見疑義問答集，確實該發票本來就無法報帳。

▲蘇貞昌拜訪台灣漫畫基地，購買台灣漫畫送孫女，期望帶動國民挺台漫。（圖／文策院提供）



蘇貞昌13日參訪台灣漫畫基地，特別跟女兒拿了還沒使用的三倍券，幫孫女買指定要的漫畫；不過，晚間被網友發現，在結帳時卻有打上行政院的統編，而掀起討論。

對此，行政院表示，所有買給孫女的漫畫，皆是蘇貞昌家中尚未花用的三倍券付費，總金額3010元，其中3000元是三倍券支付，而10元是由行政院秘書長李孟諺借給院長。

行政院也指出，蘇貞昌公開使用三倍券購買漫畫給家人，於法不能用公款核銷，主計單位也不會核可。

蘇貞昌買漫畫的這張打有統編的發票到底能不能報帳？事實上，主計處相關的規定也早有說明。主計處曾經發文（會財字第1091500156A號） 檢送經費結報常見疑義問答集，內容包括：「機關員工用紅利點數或優惠券結帳，報帳總額會以扣除紅利及優惠券後的金額計算。」

換言之，蘇貞昌的發票上載明是使用3000元三倍券，以及向秘書長借得的10元現金結帳，該張本來就無法拿去報帳。

另一方面，漫畫基地也透過聲明指出，蘇貞昌在結帳時並未報統編，之所以會打上，是政院科員於前置作業溝通時先行告知，「打出去的發票如需更換，建議待周二書店開店時前來，我們會協助更換。也請大家一起來支持台灣原創漫畫、多來漫基消費。」

▼依照主計處發文字號：主會財字第1091500156A號 ：檢送經費結報常見疑義問答集裡規定，「機關員工用紅利點數或優惠券結帳，報帳總額會以扣除紅利及優惠券後的金額計算。」（圖／行政院提供）

