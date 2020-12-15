更新／拜登確定入主白宮！美選舉人正式投票　目前302：232

▲美國總統當選人拜登確定拿下關鍵4州。（圖／路透）
記者張靖榕／綜合外電報導
美國總統大選各州選舉人於美東時間周一（14日）進行投票，結果將會正式選出下一屆美國總統，實際上終止川普陣營的翻盤意圖。根據大選日當天選舉結果，拜登將將跨越270張門檻，拿下306張選舉人票，現任總統川普則得到232張；投票仍在進行中，目前尚未出現失信選舉人，意即接下來若順利，拜登成為下任總統的事實便完全底定。
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拜登拿下302票，增加州數：加州55張、奧勒岡州7張、威斯康辛州10張、新罕布夏州4張、亞利桑那州11張
目前依照大選日結果投給拜登的選舉人有：
佛蒙特州3張
德拉瓦州3張
康乃狄克州7張
伊利諾州20張
維吉尼亞州13張
羅德島4張
馬里蘭州10張
新墨西哥州5張
明尼蘇達州10張
科羅拉多州9張
麻薩諸塞州11張
華盛頓州12張
紐澤西州14張
緬因州3張
內布拉斯加州1張
華盛頓特區3張
紐約州29張
關鍵4州的選舉人票也都投給拜登，包括喬治亞州16張、賓州20張、密西根州16張、內華達州6張。目前共已有240張選舉人票投給拜登。
川普方面拿下選舉人票的有：
印第安那州11張
密西西比州6張
田納西州11張
南卡羅來納州9張
奧克拉荷馬州7張
阿肯色州6張
愛荷華州6張
肯塔基州8張
俄亥俄州18張
北卡羅來納州15張
堪薩斯州6張
俄亥俄州18張
阿拉巴馬州9張
南達科他州3張
猶他州6張
路易斯安那州8張
西維吉尼亞州5張
佛羅里達州29張
愛達荷州4張
阿拉斯加州3張
懷俄明州3張
北達科塔州3張
緬因州1張
內布拉斯加州4張
德州38張
密蘇里州10張
共229張選舉人票。