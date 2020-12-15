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曾經是拜登對手…民主黨新秀「同志市長」　成運輸部長大熱門

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▲▼印第安納州南本德市（South Bend）前市長布塔朱吉（Pete Buttigieg） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲印第安納州南本德市前市長布塔朱吉 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

拜登新政府內閣名單陸續出爐，而在初選階段曾是拜登對手的印第安納州南本德前市長布塔朱吉（Pete Buttigieg），傳在多位民主黨人士中脫穎而出，成為接掌運輸部的一大熱門。

美國有線電視新聞網（CNN）引述知情人士說法，布塔朱吉已經成為拜登內閣最有可能出任運輸部長的人選。這對他的政治生涯而言將是一大重要經驗，有助於他未來再次角逐總統寶座。

報導稱，該職位的其他人選還包括芝加哥前市長伊曼紐爾（Rahm Emanuel），洛杉磯市長賈西迪（Eric Garcetti）、羅德島州州長雷蒙多（Gina Raimondo）。

在其他閣員方面。拜登日前宣布新政府人事，延攬資深外交官湯瑪斯-格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）出任美國駐聯合國大使，歐巴馬政府的白宮幕僚長麥克多諾（Denis McDonough）則被提名為退伍軍人事務部長。

報導稱，布塔朱吉是民主黨內頗具知名度的後起之秀，政治前景備受看好，拜登也對他讚譽有加。此外，布塔朱吉也是已經公開的同性戀者，如果提名獲得國會通過，將成為美國首位LGBTQ族群的內閣部長。

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